Vacunación antigripal: más de 7.000 dosis aplicadas en Florida

En el Departamento se han administrado 7.118 dosis de vacuna antigripal, una cifra que se aproxima al total de dosis que anualmente se aplican en el departamento, lo cual refleja el éxito de la actual campaña.

La vacuna antigripal no previene la infección por Covid 19, aclaró la Dirección Departamental de Salud, explicando que la vacuna antineumococcica está indicada en mayores de 65 años y salvo excepciones, no requiere revacunar.

No es necesario presentar receta médica y para evitar aglomeraciones pueden agendarse mediante el 0800 4567 de 8 a 20 horas.

Al agendar al niño o lactante, puede agendarse el acompañante.

Si recurre a la vía web por tramites.gub.uy, se le asignará el vacunatorio mas cercano o el que disponga de cupo.

Si está con un cuadro febril y no puede vacunarse, puede cancelar la reserva ingresando al mismo número telefónico o vía web.

Desde la Dirección Departamental de Salud se pide puntualidad y evitar llegar antes.

Además, se exhorta mantener una distancia interpersonal de 1, 5 metros y no permanecer en espacios cerrados con más de 10 personas.

Otra recomendación es el uso preferentemente de tapaboca casero.

El lunes se iniciará en Florida la vacunación antigripal para personas mayores de 75 años.