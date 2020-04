Manini Ríos entiende que condenar a un militar acusado de asesinato es una violación a los DDHH

... SHARES

En la hora previa de la sesión extraordinaria del senado del día martes 14 de abril, obviamente no elegida al azar por el senador ya que en igual fecha pero de 1972 se dio inicio a lo que se consideró el comienzo de la batalla final de los militares contra los tupamaros.

En este día elejido por Manini Ríos para invocar una defensa contra las detenciones en el presente de militares acusados de crimenes de lesa humanidad, el MLN tupamaros mataron a 4 integrantes del Escuadrón de la Muerte e inmediatamente los militares respondieron matando a 6 integrantes de la organización guerrillera y deteniendo a 2 más entre ellos al conocido ex ministro y senador Eleuterio Fernández Huidobro.

Es a partir de estos enfrentamientos que el combate a la guerrilla fue directamente asumida por las Fuerzas Armadas que subordinaron a la policía en las llamadas fuerzas conjuntas, 90 días después del 14 de abril se termina de vencer desarticulando la estructura militar y política del MLN con la detención de sus principales dirigentes, comenzando ahí a actuar la justicia militar.

Ya con el MLN extinguido se poduce el 27 de junio de 1973 el golpe de estado cívico – militar encabezado por el propio presidente de la república Juan María Bordaberry.

No parece ser casualidad entonces que el senador Guido Manini Ríos eligiera este día para hacer una férrea defensa de sus compañeros de armas.

Entre otras cosas dijo: “¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”

“…el pueblo uruguayo tiene derecho a no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad haciéndola pagar por sus desvaríos sesentistas”.

Consideró que la detención y encarcelamiento del capitán Lawrie Rodríguez, acusado del asesinato de Iván Morales Generalli en la dictadura, es una violación a los derechos humanos.

Este es el momento en que el senador Manini Ríos lo expresa en la cámara alta:[MORE...]