Advierten por estafas vinculadas a compras online de suministros médicos

La situación de emergencia sanitaria provocó un aumento en las estafas debido a la mayor presencia de personas en sus hogares y, por tanto, una mayor utilización de las plataformas virtuales.

Debido a la alta demanda y necesidad de adquisición de productos como mascarillas quirúrgicas y otros suministros médicos, en Internet surgieron un sinfín de tiendas, sitios web, cuentas de redes sociales y direcciones falsas de correo electrónico que dicen vender estos productos y las víctimas, como blanco fácil, en lugar de recibir las mascarillas y suministros pierden su dinero engañados en las redes por dichos estafadores.

Por esta razón INTERPOL advirtió a los ciudadanos a tomar las precauciones del caso y ser precavidos al adquirir suministros médicos en línea.

Las diferentes maniobras fraudulentas vinculadas a dicha pandemia van desde la estafa telefónica, en la cual los estafadores se comunican con la víctima haciéndose pasar por personal de una clínica u hospital manifestándole a la misma que un familiar suyo contrajo el virus, solicitándole el pago para su tratamiento.

Otra de las maniobras es el phishing, correos electrónicos que dicen ser de autoridades sanitarias nacionales o mundiales, engañando a sus víctimas para que las mismas brinden sus datos personales y de pago o para que abran un archivo adjunto que contiene un programa malicioso.

Jurgen Stock, Secretario General de INTERPOL, manifestó que “los criminales están aprovechando el miedo y la incertidumbre que se creó con el COVID-19 para aprovecharse de víctimas inocentes que solo buscan proteger su salud y la de sus seres queridos”. Recalcó que todos los que consideren la compra de suministros médicos en línea deberían tomarse un tiempo para verificar la veracidad de la empresa, de lo contrario podría perder su dinero a manos de dichos criminales.

Denuncias

La Unidad de Delitos Financieros de INTERPOL recibe a diario información sobre casos de estafas de países miembros y solicitudes de colaboración para detener los pagos fraudulentos. A la fecha se brindó asistencia en unos 30 casos de estafas relacionados con el COVID-19 vinculados en Asia y Europa, logrando bloquear 18 cuentas bancarias y congelar mas de 730.000 dólares de transacciones sospechosas.

Recomendaciones

INTERPOL estableció algunas medidas de advertencia a la hora de comprar suministros médicos en línea o en el caso de recibir e-mails o links ofreciendo asistencia médica:

-Verificar independientemente la sociedad/persona que ofrece los artículos antes de realizar cualquier compra.

-Tener cuidado con los sitios web falsos. Los estafadores muchas veces utilizarán una dirección web similar a la original, por ejemplo “abc.org” en lugar de “abc.com”.

-Consultar en línea comentarios de una empresa antes de realizar cualquier compra, por ejemplo en el caso de existir quejas de otros clientes que no recibieron los artículos tal cual tenían que llegar.

- Desconfiar si se solicita realizar el pago en una cuenta bancaria que se encuentre en un país distinto al de la empresa.

-Si cree haber sido víctima de estafa, notificar a su banco inmediatamente para que el mismo pueda detener el pago.

-No hacer clicks en enlaces, ni abrir adjuntos que no esperaba recibir o que provengan de un emisor desconocido.

-Tomar las precauciones necesarias a la hora de recibir un e-mail no solicitado en el que ofrezcan equipamiento médico o soliciten alguna información personal para alguna revisión médica, debido a que las autoridades sanitarias legítimas no suelen contactar al público de esta manera.