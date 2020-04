Según el abogado Felipe Riva la Intendencia de Florida sin dudas violó la laicidad

... SHARES

Continuando en la línea de la propuesta periodística desarrollada por Fabricio Alvarez en Rompecabezas con respecto a uno de los temas que se abordó socialmente luego de la salida de San Cono por calles de la ciudad apoyado en recursos materiales y humanos de la Intendencia de Florida, motivo por el cual se ha planteado una presunta violación a la laicidad por parte de dicha institución pública, al sostener en este caso a una entidad religisosa, y después de haber escuchado al sacerdote dr en derecho canónico Gabriel González, ahora recurrimos a la palabra de otro abogado, el joven dr en derecho Felipe Riva Grela para conocer sus conceptos.

Hoy en Rompecabezas escuchamos la palabra de Felipe, fundamentando lo contrario al sacerdote, el joven doctor cree y lo expresa fehacientemente, que la Intendencia de Florida sí violó la laicidad.

Estas fueron sus palabras:

“Cuando tomé conocimiento del hecho de que la Intendencia de Florida había sacado a San Cono en uno de sus vehículos, pese a que no soy una persona de fe como floridense que soy, la primera impresión es que fue un acto sincero y agradable, mucho más en estas épocas tan dificiles como las que estamos transitando; de todas formas creo que un punto de vista objetivo y normativo tratando un poco de apartarme de las vivencias personales y lo que significa para mi San Cono y lo que simboliza, entiendo que el Gobierno Departamental de Florida, entendido este como parte integral del estado en sentido amplio, de alguna forma vulneró disposiciones constitucionales concretas como por ejemplo lo es el Art. 5 de la Constitución De La República.

Lo cierto es que el estímulo, la propaganda, la difusión de imágenes y símbolos relacionados con cultos o con una actividad o ritual de carácter religioso como lo es el símbolo de San Cono, parecería desconocer esta disposición constitucional, en este caso creo que una camioneta con pegatinas de la Intendencia esté paseando un símbolo religioso como el que sucedió, llama la atención de cualquiera y de echo es el motivo por el cual estamos discutiendo de esto ahora.

Simplemente como un mero comentario histórico, el artículo 5 fue introducido junto con otras modificaciones en la Constitución del año 1918, saldando ya en ese momento una discusión bastante ferviente que se dio en la época que giraba en el entorno de la separación de la iglesia con el estado, yo creo que hoy después de más de 100 años se puede decir que esa regulación que vino a través del artículo 5 fue bastante exitosa y hoy en día forma parte un poco de lo que es la identidad nacional y la identidad de nuestra tolerancia a cualquier culto y religión.

El artículo 5 en primer lugar consagra la libertad individual de culto, y en segundo lugar establece que el estado no tiene ni sostiene religión alguna, quiere decir que la Constitución da la libertad que las personas crean en lo que quieran creer, religión culto o lo que sea, pero por otra parte mandata y ordena al estado a no interferir en religión alguna, es decir, se trata de una discriminación negativa.

El estado tiene prohibido participar, propagandear o publicitar ninguna cuestión de carácter religioso por eso justamente se trata de un estado laico, por eso creo yo que más allá de los dilates argumentales que se pueden dar, basta con leer la Constitución e invito a todos que lo hagan, incluso a los[MORE...] juristas de mayor fuste que la han interpretado y no van a encontrar ninguna disposición que diga, o que al menos sugiera, que el estado deba sostener y/o estimular y/o colaborar con todas las religiones por igual, entendido este concepto como un sentido de discriminación positiva, por el contrario nuestro constitucionalista dispuso de manera categórica que el estado entendido como una asociación política, no sostiene religión alguna.

Por otra parte tampoco hay a nivel legislativo, ni constitucional una disposición que de alguna forma venga a definir lo que se entiende por culto ni religión, es decir, el estado se abstiene a utilizar ese tipo de definiciones, acá está la clave y lo central de porqué el estado no puede hacer uso de esa libertad o discriminación positiva, es decir, porqué el estado no puede estimular y no puede sostener todo los cultos, porque si el estado tuviera esa libertad positiva y estimulare todo culto y religión, deberíamos estar en las discusiones de cuáles son las creencias, cuales son las religiones y cuáles son las ideas supraempiricas, que el estado debería promover y cuáles no, entonces el argumento o la teoría de esa libertad positiva es decir, de ese apoyo que debería tener el estado y debería estimular a todas las religiones o cultos, tiene una gran falencia o un gran dilema que es ese elemento definitorio de que es lo que se entiende jurídicamente como religión y que es lo que se entiende jurídicamente como culto.

Aparte, volviendo un poco más a la regulación constitucional, el Art 5 entiendo yo que es claro en el sentido, que no solo declara que el estado no pertenece a ninguna religión o culto, sino que, prohíbe directamente que sostenga religión o culto alguno, es decir, no solo existe una prohibición de sostener una religión, lo cual en el caso afirmativo vulneraría el principio de igualdad respecto a otras religiones, sino que va más allá y de plano establece una prohibición respecto de todas las religiones, lo que quiere decir que el estado, no podrá subvencionar de ninguna forma ni a una religión ni a todas, por todos estos motivos es que entiendo que el estado Uruguayo, es decir, en el caso su gobierno departamental, el gobierno de Florida no puede con sus propios recursos, soportar la publicidad de lo que en definitiva representa San Cono que no es otra cosa que un símbolo religioso.

Si bien este punto que vengo de comentar es bastante controvertido, San Cono en sí mismo ya lo hace más complicado aún ya que su estatua, su santuario y su capilla, pertenecen a una sociedad civil, esto ha llevado a sostener de que toda esta situación vulneraría disposiciones constitucionales ya que se trataría de una suerte de donación por parte del gobierno departamental en una persona jurídica, afirmar creo yo que el santo es una sociedad civil, y por ende no religiosa es un argumento bastante falaz, porqué? porque el nombre de la forma jurídica en este caso sociedad civil no indica ni mucho menos determina la naturaleza de la agrupación , o sea, no puede afirmarse que por tratarse de una sociedad civil como es San Cono su actividad sea laica, lo que en buena medida entiendo yo que define una actividad son los símbolos que la representan, en este sentido hay un consenso social creo que a nivel universal, que todos medianamente compartimos de cuáles son los símbolos, y cuáles son los signos que tienen una transferencia o un sentido religioso, claramente el ritual de venerar un ídolo y un ídolo en el sentido de un objeto material al que se le asignan propiedades sobrenaturales como la realización de milagros, es una práctica espiritual, es una práctica súper empírica y es sin dudas, sin ninguna duda, una práctica religiosa, San Cono en buena medida comparte todas estas cualidades.

En definitiva por más que la estatua de San Cono sea propiedad de una sociedad civil, y se utilice ese vehículo jurídico para organizar sus rituales, para organizar el funcionamiento de la capilla, para organizar las donaciones que recibe y cualquier otra cosa, no quiere decir que por ese motivo su actividad sea laica, por el contrario se trata de una actividad netamente religiosa, es decir, se trata de un concepto estrictamente jurídico, una cosa es el marco jurídico que organiza una actividad y otra distinta es la actividad en sí misma y lo que esta representa, y no tengo dudas, ninguna, de que la naturaleza de la actividad que representa San Cono en sí mismo es de carácter religioso, por ese motivo digo que el argumento de escudarse en un vehículo jurídico no cambia la naturaleza de lo que el símbolo representa, si San Cono el día de mañana pasa a ser una sociedad responsabilidad limitada ello no va a mutar en lo que en definitiva simboliza, vamos a ponerlo como un ejemplo: si un día para el otro los clubes de fútbol pasan a ser una sociedad civil o una sociedad anónima que en la actualidad no lo son, eso no va a implicar que el deporte en sí mismo se desnaturalice y que todo lo veamos ya no más como clubes de futbol sino como sociedades anónimas, es decir el razonamiento no es correcto, otro ejemplo: los sindicatos, que no tienen personería jurídica, en caso de que algún día la tengan, eso no va a mutar ni tampoco va a cambiar la naturaleza de la actividad en sindical en sí misma, para nada, seguramente cambiaría su esquema organizativo, seguramente mutarían otros tipos de cuestiones relativas a la organización en si misma del sindicato pero nunca va a mutar la naturaleza de la actividad sindical en sí misma.

Por eso yo creo que el argumento , que se utiliza respecto a San Cono tiene la misma estructura, y por eso entiendo que no es correcto, la organización de San Cono y el santo en sí mismo puede ser propiedad de una asociación civil, puede ser una propiedad de una sociedad anónima, pueden ser propiedad de cualquier esquema jurídico aceptado por el derecho Uruguayo, pero por ello, no se va a desnaturalizar la actividad que el símbolo representa, y ese símbolo que representa San Cono es un símbolo de carácter religioso en el sentido que se trata, y nuevamente insisto en esto, de un objeto material el cual los ciudadanos y las personas que lo veneran le atribuyen algunas cualidades sobrenaturales como por ejemple es el hecho de que haga milagros, y eso sin dudas, para el común del entender de las sociedades occidentales a las que pertenecemos, es una característica netamente religiosa.

Por otra parte, no es correcto afirmar que dado que el artículo 5 finalmente dispone una exoneración impositiva a los templos, por ello se debería entender de manera genérica que el estado podría sostener positivamente cualquier religión. Esto no es más que una interpretación que pone al derecho a disposición de la religión, y no es correcta.

El mentado artículo 5 es claro: como regla general dispone que el Estado no sostiene religión alguna y como excepción taxativa a esta regla – insisto única en todo el ordenamiento – exonera a los templos en el pago de los tributos, se abstiene de hacer uso de potestad tributaria.

Naturalmente, no es posible – o más rectamente, es contrario a derecho, e incluso a toda lógica – tomar una excepción e interpretarla como una regla general.

El Estado solo y únicamente puede apoyar a las religiones mediante las exoneraciones de impuestos a sus templos (es la única manera). Por ende, el intérprete no puede inventar excepciones ni – menos aún – reglas generales, en el sentido de que podría sostener mediante actos positivos a todas las religiones.

El constituyente es claro: ordena al estado a exonerar a los templos, pero no lo ordena ni tampoco lo sugiere a tener ninguna actitud positiva de sostener religión alguna, es más esto es lo que está prohibido expresamente.

Por este motivo es que jurídicamente el intérprete no puede hacer esa distinción por la simple razón de que el propio legislador no la hizo.

Esto quiere decir que cualquier otra excepción a la regla general de que “El Estado no soporta religión alguna” debe estar establecida de manera expresa, es decir de la misma forma que lo está aquella referente a las exoneraciones de impuestos a los templos.

No hay otra forma, cualquier otra actividad que implique “sostener” o estimular a una religión, debe estar regulado expresamente.

Eso es lo que dispone el artículo 5.

Si todos, personalmente, interpretáramos “estilo libre” excepciones –que la ley no dispone de manera expresa– cualquier podría excusarse de aplicar las reglas generales.

Para evitar esas situaciones, el constituyente, en este caso, dispone de manera taxativa y categórica una única excepción (exonerar de tributos) a la regla general (el Estado no soportará religión alguna).

Insisto, para que el Estado soporte a todas las religiones por igual y las estimule positivamente o de manera abierta habría que cambiar el texto constitucional. Hay mecanismos para hacerlo.

Pero la regulación actual no permite llegar a esas conclusiones.