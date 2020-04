by in Departamentales, Sociales | Comentarios desactivados in Culturales

EL NEGOCIO DEL MIEDO AL CORONAVIRUS: ¿FIN DE LA PRIVACIDAD?

Dr. Jorge REYES FERNÁNDEZ

El negocio del miedo es una temática que me preocupa y estudio desde hace al menos 20 años (luego de los atentados del 11-S de 2001 en EEUU y los que le sucedieron; 11 de marzo de 2004 en Madrid, 7 de julio de 2005 en Londres y otros), un negocio inmoral que socava el Estado de Derecho, la Democracia y por ende al hombre-Hombre, el hombre de carne y hueso (BARBAGELATA).

Los derechos individuales, la defensa del hombre de la razón y la libertad que construyó el Iluminismo, el hombre de la dignidad innata que jerarquizó el constitucionalismo, sobre todo en la Europa de la postguerra, ¿tienen sus días contados?.

Si el enemigo en el siglo XXI (hasta el año 2019) era el “terrorismo”, ahora construimos el nuevo enemigo con la particularidad que este es invisible, es un virus, el nuevo enemigo es el COVID- 19.

El negocio del miedo fue la tesis final de mi Diplomatura en Derecho Penal y Criminología y que luego – su resumen- se tradujera en el libro Criminología Mediática. El Negocio del miedo al crimen”

Lo anterior sirve de introducción para expresar que no es una temática ajena al saber criminológico, lo estudia desde hace siglos y tiene su expresión más acabada en el libro tristemente célebre EL MARTILLO DE LAS BRUJAS(1486)

En la tesis estudiamos el MIEDO desde distintos puntos de vista: filosóficos, históricos, psicológicos, sociológicos, psiquiátricos, antropológicos, médicos, económicos, jurídicos, etc., y advertíamos que: “el negocio del miedo en la salud es otro miedo globalizado por la industria farmacéutica, por ejemplo: gripe aviar, cáncer, etc.”

Me había prometido ponerle punto final al estudio del negocio del miedo hasta que llegó la pandemia: COVID-19. Tengo miedo al virus, tengo miedo por la vida de mis padres, esposa, hijos, nietos, tíos, primos, amigos, por mi sociedad floridense, uruguaya, mundial. A mis nietas recién nacidas no he podido besarlas. Tengo miedo.

¿Está mal que tenga miedo?, y este es el punto en el que me quería detener.

Recordé a Jean-Paul SARTE: El que no tiene miedo no es normal.

Me pregunto por el día después, por el fin de la pandemia y me lo imagino y con mucha preocupación.

Una pandemia con pocos muertos (comparada con otras que están sucediendo HOY por otras causas) que cambió y cambiará la vida de millones de personas en el mundo de una forma radical.

¿Ocaso de la Democracia occidental?. ¿Fin de los derechos individuales como la privacidad o intimidad?.

Sí tengo claro que quien “invente” la vacuna contra este virus será más poderoso (PODER REAL) que cualquier Estado en la historia de la humanidad y el negocio del miedo tendrá una nueva ganadora: LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, que, junto a las TECNOLÓGICAS, regirán nuestros destinos en los próximos años hasta nuevas pandemias y/o nuevos ENEMIGOS que serán funcionales para el poder de turno.

Históricamente los enemigos y chivos expiatorios fueron los negros, indios, albaneses, islámicos, croatas, armenios, tutsis, hutus, gays, burgueses, comunistas, degenerados, asociales, inmigrantes, discapacitados, pobres, ricos, habitantes urbanos, garantistas, humoristas, etc.(magistralmente graficado por REP en Argentina); en la actualidad, el enemigo es un virus que hay que declararle la guerra (así lo han manifestado los principales líderes mundiales) y como en la guerra el fin justifica los medios debemos utilizar todos los instrumentos sin advertir si son un retroceso en nuestros derechos en un Estado Democrático por más que sea en un régimen de excepción.

Todos los mecanismos invasivos y que vulneran la intimidad y privacidad de todo el mundo contra el “terrorismo” fueron creados por la teoría del “derecho penal del enemigo” y esto se instaló para siempre en nuestras sociedades luego del 11-S, por ejemplo la vigilancia permanente a los habitantes en el mundo entero denunciada en forma lapidaria por Edward SNOWDEN.

La historia se repite; hoy el enemigo ya no es el terrorismo sino el coronavirus y como diría el ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia Argentina Ricardo LORENZETTI en un reciente artículo: “… la libertad se va perdiendo sin que nadie lo perciba“.

Esto también debería ser preocupación de nuestros gobernantes y de toda la sociedad civil ya que el respeto y protección de nuestros derechos humanos son el mejor barómetro de una Democracia.

Se nos podría decir, ¡¡¡estamos en guerra!!! Respondemos que con las torturas también se podía llegar a la “verdad” en las pandemias y pestes medievales matando a las brujas y no creo que en nuestra civilización alguien pueda pensar que ese instrumento que se practicó en el mundo enterosea útil para combatir un nuevo enemigo en el siglo XXI.

Hoy los métodos son otros, la revolución tecnológica invade nuestra intimidad y privacidad; solo menciono las aplicaciones de big data utilizadas en Corea del Sur, China, Italia, Japón, Israel, Alemania, EEUU o Austria, aplaudidas y tomadas como de buena práctica para combatir el virus, por ejemplo aplicaciones para la ubicación de las personas, reconocimiento facial para multar a los infractores de cuarentena o por no usar máscaras, control de temperatura, cascos inteligentes, “detector de contacto cercano”, etc. Todas estas aplicaciones están y quedarán en poder de las respectivas inteligencias de los Estados y de las empresas tecnológicas (capitalismo del miedo).

Es correcto desde todo punto de vista tener miedo, el miedo es una defensa que todos tenemos, lo que debemos combatir es el miedo patológico ya que este es irracional y no es real.

El miedo patológico es una construcción que puede justificar y ser funcional a todos estos instrumentos invasivos que responden a otros intereses, fundamentalmente económicos (negocio del miedo) y que destruyen conquistas que afectan a cada uno de nosotros y a nuestra sociedad.

Ejemplo de miedos patológicos abundan en todo el mundo. El último mes de marzo en EEUU fue record de ventas de armas en su historia (1,9 millones de armas vendidas) luego de que le llegara el COVID- 19 a su país. Lo mismo había sucedido luego de los ataques del 11-S vendiendo mochilas blindadas para los escolares. En nuestra región la venta de papel higiénico. Los absurdos los podemos multiplicar de igual forma que se propaga el mismo coronavirus.

Este el el negocio del miedo patológico que debemos combatir y no el miedo natural a un virus invisible que seguramente lo venceremos colectivamente, respetando derechos muy caros para una Democracia.

Comparto totalmente recientes reflexiones de una investigadora desde la Universidad de Oxford: “Además de controlar la pandemia, tenemos que pensar en el mundo que quedará después de la tormenta, el que estamos construyendo con cada decisión. La privacidad es importante porque le da poder a la ciudadanía. Hay que defenderla. Demasiadas veces las medidas temporales tomadas en momentos de emergencia llegan para quedarse. Todos tenemos que vigilar la democracia. Las agencias de protección de datos en especial deben montar guardia y asegurarse de que no hay ningún abuso a nuestros datos.

El coronavirus se ha llevado ya y se llevará a muchos seres queridos. Nos ha robado el sueño, está dañando nuestra economía, nos ha arrebatado nuestros planes. No podemos dejar que nos robe también nuestros derechos. Hay que cuidar la privacidad, incluso en tiempos de pandemia“.

12-IV-20.

Dr. Jorge REYES FERNÁNDEZ

DIPLOMADO EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA (UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES BS.AS.).

ESPECIALISTA EN DERECHO INFORMÁTICO (CADE-URUGUAY).

DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES Y TRANSPARENCIA- INTENDENCIA DE FLORIDA.