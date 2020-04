Amanda Della Ventura sobre Manini Ríos: “Es un militar defendiendo a los militares que sabemos como actuaron en la dictadura”

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

... SHARES

“Sorprendió bastante por el contenido de lo que dijo, hizo una defensa de los militares de la dictadura, habló que era por venganza y odio quienes trabajamos por verdad y justicia”, indicó la senadora floridense Amanda Della Ventura en referencia a las expresiones de Guido Manini Ríos.

“Olvida que es un tema que a la sociedad toda le compete tenerlo claro para poder mirar hacia delante. La verdad no se puede tapar. Dijo que el pueblo no quería hablar de este tema, yo creo es al revés, las marchas del 20 de mayo son cada vez más multitudinarias”, indicó.

“Al cuestionar a la justicia lo que está haciendo es cuestionando a uno de los tres poderes que sostiene a nuestro Estado, eso es grave”, estampó, asegurando que “pretender que, porque pasaron 4 o 5 décadas el tema debería olvidarse, es no tener en cuenta que, por un lado, en esas 4 o 5 décadas hay que incluir los años de la dictadura, que también hubo muchas trabas en el accionar de la justicia interponiendo siempre recursos, lo que hizo que el tema se demorara más”.

“No se puede decretar que el tema se olvida y que la verdad quede tapada, es bastante grave porque da la idea de un corporativismo a nivel militar”, expresó, subrayando que “en realidad es un militar defendiendo a los militares que actuaron como sabemos en la dictadura”.