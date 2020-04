Florida sigue libre de COVID 19 pero casos sospechosos aumentan a 9

by in Comentarios desactivados in Sociales

En el Departamento de Florida no hay casos confirmados de Covid 19, acaba de confirmar la Dirección Departamental de Salud.

Se llevan realizados 35 hisopados nasofaríngeos, de los cuales 26 son negativos y está pendiente el resultado de 9 casos sospechosos.

Uno de los casos está hospitalizado, y el resto permanece en domicilio. La ocupación de camas de CTI es de 58 % y de camas de adultos la ocupación es del 38 %, de un total de 111 camas.

Desde la Dirección Departamental de Salud se exhorta a la población a continuar con los lineamientos del MSP a mantener la mínima circulación y evitar aglomeraciones.

El uso del tapaboca es una medida complementaria para evitar la diseminación del virus, y no sustituye el lavado de manos ni la higiene respiratoria.

De acuerdo al último relevamiento este martes se procesaron 693 análisis, con 681 resultados negativos y 12 positivos.

Desde el 13 de marzo, día en que se declaró la emergencia sanitaria, se han procesado 9.929 test, con 9.396 resultados negativos y 533 positivos.

Hasta el momento hay 492 casos positivos confirmados de COVID-19 en todo el país, 260 de ellos ya se recuperaron y 8 fallecieron.

Cabe aclarar que el número de test positivos no coincide con el número de casos positivos, porque una misma persona se hizo más de una vez el test.

De las 224 personas que actualmente están cursando la enfermedad, 14 se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios. Del total de casos positivos confirmados, 80 corresponden a personal de la salud.