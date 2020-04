Bebé de 9 meses combate el Coronavirus quedándose en carpa!

by in Sociales | Comentarios desactivados in Departamentales

Julio César tiene 50 años, de oficio panadero y trabajador de tambos, no sabe leer ni escribir.

Su esposa tiene 38 años y se llama María de los Ángeles.

Sus caras, sus cuerpitos, incluso sus dentaduras, demuestran lo difícil y complicado que han sido sus vidas.

Con ellos convive una amigo de la supervivencia diaria, se llama Martín que tiene 30 años y haciendo de todo se revuelve hasta como mecánico de autos y motos.

Pero no están solos.

La pareja tiene a Belén, una hija de 16 años y un hijo de nombre Mikeas que tiene 13.

Ante nuestra pregunta de cómo se escribe Mikeas, la mamá nos responde que va con la letra que es un palito con dos al costado que uno mira para abajo y el otro mira para arriba.

Y hay un séptimo integrante de la familia: un hermoso bebé de 9 meses.

Llegaron a Florida tras largas peripecias rurales buscando en auto un conchabo donde trabajar como peones de tambo o estancia.

Se detuvieron acá porque el auto se les quedó.

Dicen que quemó juntas y batería.

Es un Ford Escort del 84, única fortuna que arrastran consigo.

Han buscado trabajo en Florida y nada, han buscado techo y nada, han recibido donaciones de ropa y alimentación pero los adultos viven con lo puesto.

También han recibido alimentos de manos solidarias floridenses.

Almuerzan en el comedor municipal de la Santa Teresita y sábado y domingos donde les manden si hay algún lugar determinado u olla popular.

Están viviendo a la entrada del Parque Robaina bajo unas lonas que hacen de carpa.

Necesitan ropa, alimentos y lo que entiendan, son gente con mucha necesidad.

Han recibido ayuda institucional local y en su objetivo está arreglar el auto para poder continuar su periplo buscando trabajo.

Gente de la Junta ya vino a verlo al vehículo.

Han estado siendo contenidos por un grupo solidario de un determinado sector político.

Pero continúan ahí, a la intemperie y con un bebé de 9 meses.

Escribo esto por dos motivos.

Uno es ayudarlos si deseas con lo que puedas yendo hasta allí.

Y dos, que cuando sientas que la medida de quedarte en casa te genera alguna molestia, incluso psicológica, recuerda que hay gente que no lo puede hacer.

No lo puede hacer porque no tiene casa, ni alimentos, ni lugar adecuado para cocinarlos, ni luz eléctrica, ni baño, ni agua caliente, ni cama, ni un estar calentito y más.

Y en sus brazos un bebé de 9 meses, con todo lo que eso significa.

Lo del título, algunos adultos y niños combaten el virus de manera muy frágil: quedándose adentro de una carpa.