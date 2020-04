Según sacerdote católico no se violó la laicidad en Florida: “San Cono es una sociedad civil privada”

by in Departamentales, Sociales | Comentarios desactivados in Culturales

Si hay alguien referencial en Florida para consultar sobre la relación estado – religión es el sacerdote doctor en derecho canónico, docente, escritor, conferencista y más, Gabriel González Merlano.

Gabriel es investigador de la relación Estado-Derecho-Religión.

Autor entre otros libros de una trilogía, uno publicado en 2011, otro pronto ya para presentar y en suspenso por la pandemia y un tercero que está en plena construcción, que habla sobre la historia del estado uruguayo y la laicidad desde José Pedro Varela y Jacinto Vera hasta hoy.

Con él mantuvimos una charla telefónica sobre lo sucedido este domingo en Florida tras salida de la imagen de San Cono que recorrió las calles de nuestra ciudad.

Mucho se ha hablado de ello en medios y redes consecuencia del momento que estamos pasando, también esto motivo de la salida del santo para dar un mensaje esperanzador según las autoridades, con opiniones encontradas por considerar inapropiada la iniciativa municipal por medidas de aislamiento y sumando acusaciones de violación a la laicidad por parte del gobierno departamental tras encargarse de la logística para tal evento con camionetas y funcionarios.

“Es muy controvertido el tema, ya lo hemos hablado muchas veces, porque hay dos conceptos, dos formas de entender la laicidad, o la entiendes de forma muy cerrada de que el estado como es laico tiene que ser totalmente ajeno a los temas de religión o tampoco hacer nada a favor de ninguna manifestación religiosa o tener una concepción, que es la tradicional de Uruguay y que es única en el mundo porque no existe otra igual.

O sino la concepción de laicidad como tienen el resto de los países donde el estado, como decís vos colabora o no tiene problema en tener contacto con lo religioso porque es un fenómeno cultural, un fenómeno social como lo es el deporte o como lo es el arte.

Es lógico que en Uruguay eso que hace la intendenta, que en cualquier país del mundo se vería como algo totalmente normal, y es normal teniendo en cuenta que lo religioso porque tiene que estar separado de lo cultural?, de lo social? y que la gente no protesta igual cuando la intendencia colabora con una entidad deportiva o cultural de otra índole? qué diferencia hay?, bueno esa concepción cerrada en Uruguay lleva a eso, que esto sea tabú, a una cosa que no tiene nada que ver con lo público, con lo estatal.

Entonces no me extraña que dada esa concepción que es del siglo XIX y que Uruguay más temprano que tarde va a terminar de aggiornarse, no puede ser una isla en el mundo, es ridículo en Uruguay esa concepción de lo religioso que ya no existe en ninguna parte del mundo, la religión es una cuestión cultural.

Por otra parte los que a mí me hablan del artículo 5 es porque no conocen el artículo 5.

El artículo 5 dice que todos los cultos son libres en Uruguay y que el estado no debe sostener religión alguna, eso es bárbaro, como lo dice la constitución argentina o cualquier constitución de Latinoamérica menos la de Costa Rica que es un estado confesional, no es ninguna novedad que el estado no sostenga religión alguna, pero eso no quiere decir que la tenga que combatir.

No quiere decir que debe ser indiferente a la religión, no quiere decir que no tenga que tener contacto con la religión, ahí está esa concepción errada, cerrada, de Uruguay.

Pero no nos quedemos en eso, hay algo más en la constitución de Uruguay, que dice que están exentos de impuestos los templos reservados al culto de las distintas religiones.

Solamente un estado que valora lo religioso es que colabora con el fenómeno religioso.

Como van a invocar el artículo 5 para decirnos que el estado no puede ayudar a la religión cuando el artículo 5 estipula una ayuda económica a las religiones?

El exonerar de impuestos a los templos consagrados al culto de todas las religiones es una ayuda económica que hace el estado al fenómeno religioso y el estado colabora con aquello que es valioso.

Ningún estado colabora con aquello que no sea bueno para la sociedad.

A mí me causa mucha gracia que invoquen el artículo 5 porque lo leen solo en el primer párrafo, que tampoco dice nada, dice que el estado no es confesional, no dice que tiene que oponerse a la religión, insisto, palabras más artículos menos todas las constituciones de los países dicen más o menos lo mismo, que el estado no sostiene religión alguna o que el estado no tiene religión, pero ninguno se opone a la religión.

No tener una religión no quiere decir que vos te opongas en general al fenómeno cultural social religioso.

Eso es en general, ahora acá tenemos un matiz, porque San Cono no pertenece a una confesión religiosa, San Cono es una sociedad civil privada.

Es un grupo de personas que se constituyeron como asociación, como persona jurídica que tiene un santo.

No es de la iglesia Católica y no es de ninguna confesión religiosa.

Que quiero decirte con esto, más a mi favor, ni siquiera acá el gobierno de Florida está colaborando con una institución religiosa, está colaborando con una asociación civil con una persona jurídica civil, que no sé cómo decirte, lucra con un santo, cada uno sacará sus conclusiones, que tiene un movimiento en torno a una imagen de un santo.

Para hacértela clara, en el garaje de tu casa mañana vos pones la imagen de un santo que te guste o quieras, y se te empieza a juntar gente y vos empiezas a armar culto y a lo mejor hasta por ahí le decís a un cura católico: “mirá vení a celebrarme una misa un día y si la iglesia te acepta capaz que va”.

Eso es lo que sucede con San Cono.

Para continuar con el tema de la laicidad, tampoco en este caso la intendenta está colaborando con una confesión religiosa, está colaborando con una entidad que es laica, es una persona jurídica privada que no es religiosa, el titular de San Cono no es una confesión religiosa.”