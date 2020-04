Lacalle Pou anuncia vuelta a clases en escuelas rurales

by in Comentarios desactivados in Sin categoría

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabezó este miércoles la conferencia de prensa diaria que el gobierno nacional brinda actualizando información sobre el COVID 19 en el país.

El primer mandatario comenzó informando que hoy se procesaron 448 análisis, de los cuales 416 fueron negativos, y 32 positivos, 22 corresponden al vector Hospital Vilardebó.

Con los 32 casos positivos que se sumaron en esta jornada, el total asciende a 456.

Paralelamente indicó que hay 192 pacientes recuperados.

Lacalle explicó que “hoy tenemos más menos 382 camas de CTI disponibles en todo el país, de las 622″, asegurando que “hoy tendríamos que tener en el entorno de 8.700 contagios de COVID 19 para tener la capacidad totalmente colmada”.

“Obviamente estamos lejos”, puntualizó, agregando que el gobierno se comprometió a aumentar en 100 el total de camas.

Según detalló, “el aislamiento escalonado ha permitido que parte de la vida de los uruguayos se mantenga casi con normalidad”.

A propósito, ratificó que “las clases no van a empezar el 13 de abril”, sin embargo, anunció que “si estamos previendo para el 22 de abril la posibilidad que 973 escuelas rurales fuera del departamento de Canelones (94) empiecen las clases”.

“Para el resto de los cursos tenemos algo planificado, pero no decisiones, lo único es que ningún otro centro educativo retoma las actividades más allá de los anunciados”, agregó.

Posteriormente, agradeció “a esos hombres y mujeres docentes que no están en los centros educativos pero que están trabajando”, destacando que “hemos tenido récord de utilización de las plataformas digitales”.

“Yo no soy tan pesimista, si uno ve el ritmo de contagio, y ve el ritmo de recuperados, nada hace pensar, si este pacto ciudadano se sigue cumpliendo, que estemos ante una disparada de casos, nada indica que vayamos a estar peor”, enfatizó.

“Desde nuestro punto de vista iniciar clases de primaria en Montevideo y Canelones hoy sería desaconsejable, lo mismo en secundaria”, aseguró.

“Para el 22 de abril tenemos una visión un poco más optimista que la de hoy, siempre y cuando el pacto ciudadano de generosidad, solidaridad, de aislamiento se venga cumpliendo como hasta el día de hoy”, insistió.

El presidente anunció además que el lunes 13 se retoman las actividades en la construcción.

“Se ha llegado a un acuerdo en la construcción, rama de actividad que en otros países nunca se detuvo, con precauciones de retornar a las actividades el lunes 13″, dijo.

Lacalle descartó gravar el capital con el impuesto al patrimonio.

“Hoy gravar el capital es amputar la posibilidad de los que nos van a hacer fuerza en la salida de la crisis, por eso no lo vamos a hacer”, estampó.

Lacalle Pou dijo que comparte el espíritu pero no el formato de la propuesta de renta básica que presentó el Frente Amplio.

“Si esto termina mañana el gobierno hoy puede abrir la canilla, pero no sabemos cuando es el día después, cuánto puede durar esta situación”, aclaró.

Por su parte Isaac Alfie, presidente de la OPP, admitió que “el mundo entero está en recesión, nosotros no vamos a escapar a la realidad mundial, lo que no sabemos a que velocidad se va a recuperar el mundo y nosotros. Como venimos de atrás tenemos tiempo de razonar mejor que ellos (Europa) que están probando”.