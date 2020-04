Gladys y Alberto, floridenses en EEUU y España cercados por el coronavirus

by in Comentarios desactivados in Sociales

... SHARES

Gladys Arismendi es una señora floridense oriunda de La Macana y escribe en nuestras redes desde donde está radicada, New Jersey EEUU.

Alberto Luengo es un señor floridense oriundo de la capital Florida y escribe en nuestras redes desde donde reside, Bilbao España.

Dice Gladys:

“En EEUU tenemos el vergonzoso primer puesto en infectados.

Quedarse en casa es la única solución y todavía hay 8 estados en los cuales los gobernadores no tienen toque de queda obligatorio, Trump nos está matando y no le importa”

Agregando consejo para nosotros:

“Paren y cierren todo y pronto, porque lo que se les viene parece sacado de una película de terror.

Estoy en New Jersey, lo estamos viviendo, New York está peor.

Más vale prevenir que lamentar”.



Dice Alberto:

“Hoy hace 20 días que llevamos confinamiento en España, 20 días atrás los números no eran estos ni por asomo y tampoco nos imaginábamos todo esto, empezamos viendo a China e Italia, pero hoy todo España se lamenta no haber mirado para el costado y prevenir antes. Uruguay está haciendo hoy lo mismo”.

Mientras tanto por nuestras tierras los gobiernos departamentales de Rocha y Maldonado se han mostrado muy molestos por la cantidad de gente circulando por los balnearios en este comienzo de vacaciones de semana santa o de turismo.