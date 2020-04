Floridense desde Recife, Brasil, habla sobre el Coronavirus y nos pone en alerta

by in Comentarios desactivados in Sociales

El floridense Miguel Silveira está radicado con su familia en Recife, Brasil, y con él realizamos en Rompecabezas una entrevista vía telefónica para continuar conociendo como viven nuestros coterráneos el presente con motivo del Coronavirus.

Es imperioso escuchar la enorme cantidad de medidas que se vienen implementando en Brasil ordenadas por los gobernadores tomando distancia de las pretendidas por el presidente Bolsonaro.

Miguel nos cuenta de que forma la policía y militares brasileños viven ganando las calles para obligar a la población a resguardarse en sus hogares para poder combatir este flagelo.

Entre muchas cosas, dice que no entiende como se siguen desarrollando en nuestro país los viajes en ómnibus urbanos o interdepartamentales, y grita que por favor no viajen a Montevideo en ómnibus ni permitan que ómnibus ingresen a nuestro departamento.

En Brasil lentamente viene deteniéndose todo motivo del enorme crecimiento del virus que ahora piensan va a causar estragos, alejados de la idea de que esto es una gripecita como platica Bolsonaro.

Agregó el floridense que en Brasil las consecuencias del coronavirus también serán de orden jurídico político, teniendo en cuenta que hasta los militares están determinando un co-gobierno paralelo para asumir el combate a un virus que Bolsonaro continúa minimizando.

Brasil hierve, y Miguel dice que si no tomamos medidas más drásticas de prevención y de verdad no nos quedamos en casa, Uruguay puede sufrir mucho esta pandemia.

