Floridense desde Italia habla sobre el Coronavirus y nos aconseja mas prevención

Mario Perdomo Vidal es un floridense radicado hace años en Italia, ahora vive en la zona sur de ese país, Sicilia, y desde allí vía telefónica nos cuenta para Rompecabezas cuanto de terrible es la vida que están llevando ahora consecuencia del virus SARS-COV-2 que produce la enfermedad COVID-19 y forma parte de la familia de los CORONAVIRUS.

Las palabras de Mario son claras: si no atendemos con seriedad lo que está sucediendo puede llegar a convertirse en un verdadero horror.

Colapso del sistema de salud por el alto nivel de contagio que tiene este virus lleva a una única solución: no salir para evitar la propagación del mismo.

Mario ha estado observando algunas imágenes de Uruguay y Florida y entiende no se están realizando las prevenciones necesarias, y clama por más cuidado a la hora de permitir la salida de personas adultas mayores en este caso cuando salen a cobrar la jubilación.

Lo que cuenta de lo que sucede en Italia debería ser motivo más que suficiente para tomar conciencia y tener mucho cuidado en lo que deberíamos hacer para combatir lo que podría transformarse en un flagelo de consecuencias incalculables de dolor y muerte.

Aún por estos lares parece no lo hemos entendido bien.

Esta es la llamada telefónica realizada en vivo en Rompecabezas:[MORE...]