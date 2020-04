Gobierno anuncia cupón canasta de $1.200 para quienes no reciben prestaciones del Estado

by in Comentarios desactivados in Sociales

El Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, encabezó la conferencia de prensa del gobierno nacional en la cual se actualizó la información sobre el coronavirus.

Delgado estuvo acompañado del ministro de Desarrollo Social Pablo Bartol y el ministro de Industria Omar Paganini.

Inició la conferencia lamentando el fallecimiento de una mujer de 53 años que se transformó este sábado en la quinta víctima mortal por COVID 19.

Hoy se hicieron 277 test, 14 positivos, llegando a 400 el total de casos, no sumándose nuevos departamentos, informó.

Delgado destacó la cantidad de donaciones, agradeció al personal de la salud, “son los héroes del proceso”, señaló, y especialmente “a la gente que está haciendo el aislamiento voluntario”-

“La semana que empieza mañana es clave”, remarcó, exhortando una vez más al máximo aislamiento posible.

“La mejor opción es quedarte en tu casa, cuanto más seamos cuidadoso con esta premisa, más rápido vamos a poder terminar con esta pandemia en Uruguay. La responsabilidad de la gente es determinante para salir de este proceso. Esta semana quedate en casa”, indicó, agregando que “cada uno tiene que asumir que con su conducta condiciona la salud del otro, quiero apelar a la conciencia de la gente, por sí mismo, pero sobre todo por su familia, por las personas que más quieren, acá hay responsabilidad social”.

A propósito, al ser consultado sobre endurecer las medidas y llegar a una cuarentena general obligatoria, aseguró que “el gobierno va a tomar las medidas que tiene que tomar priorizando un solo tema, la salud”. En esa línea admitió que se están haciendo las consultas jurídicas correspondientes.

Sin embargo, insistió con que “si todos hacemos lo que tenemos que hacer seguramente esto pase antes”.

Delgado anunció que “se está firmando una resolución junto con ASSE para una línea de apoyo psicológico”.

“Es una iniciativa que hablamos con la vicepresidenta de la república, habrá personal especializado las 24 horas disponible”, enfatizó.

Además, el gobierno implementará un cupón canasta a través de los teléfonos celulares, previo registro, para las personas más vulnerables que no tienen ninguna protección, los cuales no están registrados.

En este sentido, el Ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, informó que “a la Tarjeta Uruguay Social se le duplicó el monto por única vez (87.000 hogares), también a las asignaciones familiares del Plan de Equidad se le duplicará el monto (120.000 hogares)”.

En cuanto al bono, se están realizando los registros a través de la página web del MIDES. Los beneficiarios serán exclusivamente aquellas personas que no tienen prestaciones del Estado.

Al día de hoy se han registrado 100 mil personas, acotó el ministro.

Los usuarios recibirán un cupón canasta que llegará al celular a través de una aplicación de ANTEL y BROU denominada TU APP.

Luego que el MIDES corrobore los datos de los incriptos, comenzará la implementación por única vez del cupón canasta de $1.200. Se estima que esto ocurra el miércoles.

Además, “en el interior del país en conjunto con las intendencias vamos a entregar canastas”, añadió.

Omar Paganini, Ministro de Industria, explicó que “lo innovador es que se compra utilizando el celular”, lo cual permite que no haya contacto físico, “se usa el propio celular”.

Cuando la aplicación esté operativa los beneficiarios van a recibir un mensaje y los comerciantes deben bajar la aplicación a partir del miércoles,

Según informó Paganini “el bono debe utilizarse por única vez, no se puede fraccionar”.

Por último, Álvaro Delgado lamentó que haya existido remarcado de productos de la canasta básica familiar.

“Me consta que en algunas situaciones abusaron, no nos va a temblar el pulso para decir en donde, no vamos a permitir que se especule con los precios cuando la gente más lo necesita”.