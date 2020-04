Presidente anuncia suspensión de clases por tiempo indefinido y continuidad de UPM

by in Comentarios desactivados in Sociales

El presidente Luis Lacalle Pou encabezó la conferencia diaria del gobierno en el día que dos personas perdieron la vida a causa del coronavirus.

El primer mandatario inició la rueda de prensa saludando a familiares y amigos de las víctimas.

Informó que hoy se hicieron 356 análisis de COVID 19, de los cuales 19 dieron positivos. El total alcanzó los 369 casos. Hay 68 pacientes recuperados y 41 infectados pertenecientes al sector de la salud.

“Hay muchas zonas del país donde el virus no llegó. Exhortamos a la gente a mantener el máximo aislamiento, estas semanas son claves para evitar el contagio del COVID 19″, expresó Lacalle en clara referencia a la semana de turismo.

“El personal de la salud está preparado, obviamente está afectado, angustiado, pero no tenemos problemas de camas y asistencia”, enfatizó.

El presidente anunció como principal medida la suspensión delas clases por tiempo indefinido.

“Vamos a suspender las clases indefinidamente, no van a empezar el lunes 13 de abril. Seguramente el miércoles próximo estemos hablando de un plan sobre determinados alumnos que en algún lugar del país puedan retomar sus actividades educativas”, indicó.

Además, anunció que “los monotributistas del Mides o literal E van a tener un apoyo por parte del Estado. Los del Mides van a tener un subsidio de $6.800 mensuales durante 2 meses. Los del literal E van a verse beneficiados con un préstamo de $12.000 multiplicado por 2 que va a ser pago en 24 cuotas”.

También adelantó la extensión del seguro de paro parcial hasta el 31 de mayo.

Reconoció que se está trabajando en pos de mantener los precios lógicos y razonables de los productos de primera necesidad de la canasta básica.

“Nadie sabe como va a terminar esto, si decimos que no estamos en el grupo de los peores países. A la uruguaya, con generosidad y solidaridad vamos a salir de esto. Casi todos los recursos del gobierno están puesto a la batalla diaria del coronavirus”, estampó el mandatario, admitiendo que “al final del túnel hay una luz, tenemos que ir planificando el día después de esta epidemia, hay un equipo a mi lado que lo está haciendo. Muchos de los elementos que manejamos carecen de certidumbres, pero el gobierno está pensando en el día después”.

“Estamos viendo más gente en la calle, apelamos a la sensibilidad y responsabilidad de la gente. La exhortación es hacer estos días de vacaciones un esfuerzo, no ir a lugares de exposición de mucha gente, sobre todo no ir a pueblos y ciudades donde no hay casos de esta epidemia”, subrayó.

En otro orden, Lacalle Pou confirmó la continuidad de la inversión del proyecto Ferrocarril Central y el contrato con UPM por la segunda planta de celulosa.

“La inversión va a seguir adelante”, remarcó, aunque aclaró que sigue discrepando con la forma como negoció el pasado gobierno el contrato con los inversionistas.

