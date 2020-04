Medidas del MVOTMA

by in Comentarios desactivados in Sociales

Las cuotas correspondientes a los meses de abril y mayo no generarán ni multas ni recargos por 60 días.

A partir de abril, quienes abonen la cuota en fecha recibirán una bonificación del 10% así como aquellos que hagan el pago a través de la modalidad de retención de sueldo.

Estas medidas podrán ser prorrogadas si es necesario y finalizada la emergencia sanitaria, la ANV citará a las familias que mantengan adeudos de este periodo.

Para esto se ofrecerá la refinanciación del total de su deuda o la extensión del plazo del crédito. Es importante señalar que la aceptación de estas condiciones no genera ingreso al Clearing de Informes ni se enviarán datos de las familias para su categorización en el Banco Central del Uruguay (BCU).

Además, la Ministra dispuso que el monto de la cuota de las partidas renovables, arrendamientos y subsidios que tengan vencimiento al 29 de febrero de 2020 se extenderá por 60 días.

A su vez, en cuanto a las promesas y arrendamientos, no se bloqueará el pago de cuotas por denuncias de las Comisiones Administradoras por deuda de gastos comunes o deterioro edilicio, también por un plazo de 60 días y a partir del 1 de abril se suspenden las citaciones y el ingreso al Clearing de Informes.

En esta materia, se suspenden los remates judiciales y la entrega y toma de posesión de bienes hasta que la Institución retome su actividad normal.

Asimismo, las medidas alcanzan a las cooperativas de vivienda con la suspensión del incremento de intereses de obra a partir del 1 de abril y por 60 días. Esta resolución puede prorrogarse por 30 días más en caso de ser necesario.

Aquellas cooperativas que tengan el Certificado de Regularidad y/o las familias que tengan el subsidio vencido al 13 de marzo de 2020, podrán ingresar una nueva solicitud mediante nota firmada por la familia y la Comisión Administradora de la cooperativa.

Se autorizará además, el ingreso de solicitudes demodificaciones de subsidio aun cuando estos tengan menos de 3 meses. Para finalizar, los subsidios para todas las carteras de vivienda del Mvotma con vencimientoal 30 de marzo de este año, serán prorrogados por 60 días.