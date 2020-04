Debate en Rompecabezas entre el edil Javier Fernández y el sacerdote Gabriel González

by in Comentarios desactivados in Sociales

A raíz de las declaraciones realizadas a Noticias TVF por el edil colorado Javier Fernández sobre la Iglesia Católica, el sacerdote, licenciado en derecho canónico, Gabriel González Merlano, lo invitó a realizar un intercambio público en TV Florida.

“Estimado Fernández, muy interesante el intercambio de argumentos que ha suscitado su visión de la Iglesia Católica y su mayor o menor vecindad a las contingencias de público conocimiento. Pero dado que es incómodo realizar tan interesante intercambio por este medio, le propongo hacerlo públicamente. Sin duda muchos lo agradecerán”, escribió en la fan page del canal el sacerdote.

Inmediatamente el edil y candidato a alcalde de Fray Marcos aceptó el desafío, coordinándose para los próximos días el debate en el programa Rompecabezas que conduce Fabricio Álvarez.

Recordamos que Fernández había expresado a Noticias TVF que “soy católico, creo en Dios, creo en Jesús, en el 30% de los sacerdotes, en el otro 70% no, prueba de eso todos los pedófilos que la Iglesia Católica no suspendió, dio algún retito. Es el momento que la Iglesia Católica saque de sus arcas dinero, no es un tema de dar canasta y estructuras para que se hagan las cosas. No he visto que esté aportando con dinero como aportan instituciones públicas y privadas. Es puro hablar, no aportan dinero”, cerró.