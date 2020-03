Recomendaciones de Jefatura de Policía de Florida para Semana de Turismo

by in Comentarios desactivados in Deportes

En el marco de la proximidad de “Semana de Turismo” o “Semana Santa” y en consideración al estado de emergencia sanitaria en el cual se encuentra nuestro país ante la propagación del COVID-19 en nuestro territorio, la Jefatura de Policía de Florida recomienda a la población siguiendo los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud:

En la medida que sea posible permanecer en sus hogares.

No hacer salidas si no son estrictamente necesarias.

No ir a lugares públicos habituales de concurrencia de personas (campings, parques, plazas, playas, etc.)

Evitar el contacto social (Comidas, reuniones, no saludar con contacto personal)

Evitar aglomeraciones de personas.

Si usted es propietario de establecimientos NO permita la estadía de campamentistas en su propiedad.

Fortalecer las medidas dispuestas por el gobierno para la prevención del contagio:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, durante al menos 20 segundos.

No tocarse los ojos, nariz ni boca con las manos sin lavar.

Mantener una buena higiene respiratoria (en caso de toser o estornudar, taparse la nariz y la boca con un pañuelo y luego desechar, y si no fuera posible con el codo).

Mantener 1,5 metros de distancia con otras personas.

No compartir artículos personales como mate, vasos, platos y cubiertos.

Mantener una buena higiene de superficies, tanto en casa como en lugares de trabajo. Desinfectar con frecuencia las superficies que tocamos.

Ventilar los ambientes todo lo que sea posible.

La Jefatura de Policía de Florida intensificará los controles para disuadir a los ciudadanos que se trasladan con motivo de realizar actividades relacionadas a la tradicional semana, y las recorridas en lugares destinados a campings ya sean públicos o privados.

Se dispondrán las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 093 del 13 de marzo del corriente año.

El acampar en los lugares públicos ya establecidos como campings estarán cerrados por los gobiernos departamentales y en cualquier otra situación se aplicará toda la normativa existente en materia de ocupación de espacios públicos, caza, tenencia y/o porte de armas, circulación vial etc.

Este Turismo Quédate en Casa, al Coronavirus le ganamos entre todos…

Está en nuestras manos