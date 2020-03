A cuidarse, el dr Tarigo expresó: “El Coronavirus explotará seguramente a fines de abril y principios de mayo”

by in Sociales | Comentarios desactivados in Departamentales

El dr Hugo Tarigo, director técnico de COMEF, habló vía telefónica con Fabricio Alvarez en el periodístico Rompecabezas y realizó una serie de expresiones concretas y más que interesantes para lo que es el Coronavirus en el ámbito departamental:

- “Llegó una nueva disposición del Ministerio de Salud Pública que cambio el criterio o vigilancia epidemiológica: todos aquellos casos clínicos que tuvieran síntomas, que hubieran viajado o habiendo estado en contacto con un caso confirmado, no se le hace el estudio exceptuando personal de salud bombero policía o militar, entonces pasa a ser un caso sospechado de covid-19 pero sin confirmar”.

- “Ahora el Ministerio acaba de emitir un decreto a través de la Junasa que a todos estos casos que tienen síntomas, viajaron o estuvieron con un con un caso confirmado, hay que hacerle una muestra a cargo del prestador y estamos en etapa de instrumentación”

- “De COMEF te doy la seguridad que no tenemos ningún caso confirmado de covid-19”

- “COMEF tienen diseñado y lo viene preparando al plan de vacunación contra la gripe, puestos vacunatorios a designar para que el flujo de gente no sea de aglomeración, realizando un sistema de agenda con horarios, vamos a ir a vacunar a residenciales y plan domiciliario para mayores de edad”.

- Sobre la cuarentena obligatoria: “Desde el punto de vista sanitario sería una medida lógica, pero no debemos basarnos solamente en eso y me parece no es una opinión definida, pero es posible”

- Sobre el contagio o casos de coronavirus: "Lo que tengo claro es que esto va a aumentar desde la segunda y tercera semana de abril y el mes de mayo, seguramente y son dudas va a ser una explosión, esto va a aumentar después de turismo y en mayo seguramente"