Tras caceroleo presidente del PIT CNT Fernando Pereira habla en Rompecabezas

Tras realizarse la medida de protesta convocada por el PIT CNT mediante la modalidad de un caceroleo debido a las medidas de restricciones que no permiten una marcha por aglomeración, en Rompecabezas nos comunicamos con el presidente de la central sindical del Uruguay, maestro Fernando Pereira.

En la llamada el presidente del PIT CNT fundamenta el porqué de la medida realizada, aclarando porque se realizó y contra qué se realizó “…no fue contra el gobierno como dicen, indudablemente consecuencia de que ni siquiera leyeron los motivos…”

En un dialogo interesante el sindicalista acepta la posición del conductor en cuanto a que quizás no es correcto el momento en que se realiza la manifestación y acepta que la tolerancia y el diálogo es una de la facetas del sindicalismo, preguntando si hoy siendo el día siguiente se nota una brecha como ha sido planteada por algunos sectores.

También dijo que la intolerancia en redes sociales con insultos hacia su persona y familia no debería pasar, incluso contó acciones realizadas que son dignas de repudio.

“…la multiplicacion de costos en productos de primera necesidad para la gente con respecto a la salud es repudiable…”

“La herramienta sindical es la gente y como tal es lo que hacemos, utilizar esa herramienta, el caceroleo en Montevideo fue impresionante”

Esta es la palabra de uno de los principales diriegntes sindicales actuales en momento de crisis sanitaria y económica en un país donde aún parece que lo peor no ha comenzado: