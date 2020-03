Gobierno determina descuento porcentual salarial de funcionarios públicos que ganen más de $ 80.000

... SHARES

Se realizó la conferencia diaria desde la torre ejecutiva donde presidencia de la República con Luis Lacalle a la cabeza determinó una nueve serie de medidas y se ionformó sobre la cantidad de nuevos casos detectados en Uruguay de Coronavirus.

Luis Lacalle pidió más responsabilidad a la hora de informar consecuencia de la noticia del primer fallecido por coronavirus cuando no fue verdad, se dirigió no solo a la prensa sino fundamentalmente a la gente en redes pidiendo responsabilidad para no crear pánico.

El ahorro público como meta planteada en campaña electoral pasa a segundo lugar poniendo el foco en la problemática actual donde los más vulnerables serán los más privilegiados en la atención

Habrá aumento de productos en canastas y aumento en asignaciones familiares, esto se nutrirá de arcas públicas y de los ingresos y retribuciones de los funcionarios públicos donde todos harán un esfuerzo superior.

Se decretará un 20% de descuento al presidente, ministros, legisladores, cargos de confianza, mandos militares, jubilaciones altas públicas todas, y hasta el poder judicial también estará en condición de ser tenido en cuenta para los descuentos.

Habrá descuentos del 5 al 10 y al 20% de salarios públicos que excedan los $ 80.000 líquidos.

En las próximas horas se conocerán fehacientemente.

“Uruguay está mal y todos debemos empujar el carro y también será con una colaboración económica”

Lacalle Pou expresó que los trabajadores de la salud quedarán excluidos de la rebaja.

“Es una medida solidaria no simpática y será un descuento por 2 meses con extensión si es necesario”

“Claramente el desempleo crece en privados, la medida es antipática pero solidaria”

“No hay ahorro, hay gastos, no vamos a descontar los salarios para ahorra sino para gastar, lo descontamos para gastar en sanidad y asistencia social”

“Hablé temprano con COFE y seguramente tengan sus reclamos pero no creo haya movilizaciones por esto, hablamos de sueldos altos no sueldos que no puedan parar la olla, van a entender que Uruguay los necesita”

También dijo que la cantidad de trabajadores independientes informales que han aparecido exigiendo soluciones y ayuda, no era el número que se manejaba obviamente dirigiéndose a números manejados por el gobierno anterior: “han aparecido una enorme cantidad que no se conocía, pero también vamos a dar respuesta a ellos”.

En medio de la conferencia de nuevo surgió una pequeña diferencia con el ministro de salud Daniel Salinas tras solicitud para hablar “Iba a hablar yo solo, pero dele nomás ministro” dijo Luis Lacalle, generando el hombre de Cabildo Abierto cierto asombro en el presidente y demás.

Tras pregunta de un periodista extranjero si al cabo de esta crisis sanitaria para paliar el déficit económico se planteaban una suba de tarifas a la población, Lacalle se tomó unos minutos y respondió que no, que tal como expresó en campaña “No habrá suba de tarifas”.