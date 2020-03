Gobiernos de América evitan cuarentena pese al riesgo por coronavirus priorizando la economía (EFE noticias)

by in Sociales | Comentarios desactivados in Culturales

... SHARES

EFE Noticias- Asi ven en el exterior al continente americano, sobre todo a las grandes economías, de Uruguay no dicen nada.

Los Gobiernos de EE.UU., Brasil, México y Canadá, las principales economías de América, siguen mostrando resistencia hoy a la imposición de cuarentenas masivas para afrontar el coronavirus al priorizar en sus políticas la actividad económica, en contraste con el resto del continente, que ha apostado por reforzar el aislamiento social.

Esa postura ante el confinamiento, una de las principales recomendaciones de organismos sanitarios internacionales para afrontar el coronavirus, tiene lugar precisamente en tres de los países con más contagiados hasta ahora en el continente: Estados Unidos (más de 65.000), Canadá (3.281) y Brasil (2.433), a los que le siguen Ecuador (1.173) y Chile (1.142).

TRUMP, BOLSONARO Y LÓPEZ OBRADOR EN LA MISMA LÍNEA

La polémica en Estados Unidos se recrudeció luego de que el presidente Donald Trump reafirmara que quiere abrir nuevamente su país el próximo 12 de abril para evitar las repercusiones económicas de la crisis por coronavirus.

Trump defiende esta postura pese a que el número de casos en EE.UU. sigue aumentando vertiginosamente, superando los 65.000 (la mitad de ellos en el estado de Nueva York), mientras las muertes rondan las 900.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se sumó hoy a la controversia al señalar que no es “sostenible mantener la economía cerrada” pero apostó por una estrategia en la que “empiecen a mover la máquina” los segmentos con menos riesgo, como los jóvenes y la gente recuperada. “No hay que cerrar toda la economía y luego abrirla entera”, opinó.

Mientras el gobernador de Florida (EE.UU.), Ron DeSantis, consideró “inapropiado” aplicar una cuarentena a nivel estatal ante “los efectos secundarios” que provocaría que gran parte de la población perdiera su empleo.

Una posición similar adoptó el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, que minimiza la amenaza del coronavirus, a la que ha llamado “gripecita”, y quiere que el confinamiento se limite a ancianos y enfermos.

Bolsonaro dejó hoy claro que su mayor preocupación es la [MORE...]economía, para la que se prevé una honda recesión este año por la paralización de actividades como consecuencia del coronavirus, que deja ya al menos 57 muertos en el país.

“Si la política de aislamiento continúa tendremos el caos y el virus juntos”, reiteró hoy el mandatario al criticar que las medidas restrictivas de los gobernadores provocarán una recesión económica en Brasil y el despido de miles de trabajadores.

El gobernante de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, también apostó este miércoles por mantener la economía en plena pandemia de COVID-19, tras desafiar las recomendaciones internacionales de aislamiento.

“Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas”, aseguró recientemente pese a que en el país la pandemia ya está en fase 2 -con contagios comunitarios-, más de 400 casos y al menos 5 muertes,

Por su parte, Canadá ordenó que todos los viajeros que regresen al país sean puestos en aislamiento, en un momento en el que el país tiene 3.281 casos de COVID-19 y 30 muertos, pese a lo cual el Gobierno se ha resistido a forzar el confinamiento.

La polémica llegó hoy a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advirtió que levantar de forma precipitada esas medidas podría dar lugar al resurgimiento de los contagios y a un agravamiento de la situación.

OTROS REFUERZAN CUARENTENA

Este miércoles varios países y territorios seguían elevando su cifra de casos hasta superar los 76.000 en todo el continente, con más de mil muertes reportadas.

Esto llevó a reforzar el confinamiento en naciones como Ecuador, donde desde este miércoles se extendió el horario de toque de queda, “excepto para las actividades esenciales”.

Argentina decidió, asimismo, endurecer las medidas en el país, donde las muertes se elevaron a 8 y suma 387 contagiados, por lo que se anunciaron consecuencias penales para quienes violen la cuarentena obligatoria.

En tanto, Chile establecerá un cordón sanitario y el aislamiento domiciliario en siete zonas de Santiago de Chile, donde se concentran la mayor parte de los casos confirmados por COVID-19.

Dominica también ordenó el cierre de fronteras y la prohibición de circular por las calles, mientras en Bahamas y en Islas Caimán se anunció el toque de queda.

MEDIDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS

Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) han alertado de una recesión y por eso propusieron hoy la suspensión de los pagos de deuda de los países más pobres, entre ellos naciones latinoamericanas como Honduras, Nicaragua y Haití.

Bajo esa preocupación, El Salvador impulsó una normativa que exonera de un impuesto especial a las empresas dedicadas al turismo, así como diferir el pago de servicios públicos, para tratar de disminuir el impacto en la economía.

La misma razón condujo a la principal patronal mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a insistir hoy en la aprobación de un “salario de subsistencia” para los trabajadores que se queden sin empleo.

Paraguay también asumió varias medidas para frenar el impacto del coronavirus, incluida una línea de crédito de hasta 1.600 millones de dólares, que permitirá otorgar subsidios a trabajadores formales e informales.

Mientras en Canadá entró en vigor un paquete por unos 73.830 millones de dólares estadounidenses para ayudar a los trabajadores y empresas afectados por la crisis de COVID-19.

Naciones Unidas solicitó hoy, asimismo, fondos para un plan de 2.000 millones de dólares para contener y limitar el impacto del coronavirus en países especialmente vulnerables por sus niveles de pobreza o por ser escenario de crisis o conflictos.

Entre los países a los que la ONU pretende asistir con esta iniciativa figuran Venezuela y Colombia y otros de la región que han recibido grandes números de venezolanos.

Hasta este miércoles hay 413.467 personas contagiadas y 18.433 muertes por el coronavirus en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).