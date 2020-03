El coronavirus está sentado en nuestra mesa, qué hacemos señores?

... SHARES

EDITORIAL DE Fabricio Alvarez.

La población es responsable y también es víctima de esta situación.

Responsable a la hora de cumplir las medidas correspondientes tomando conciencia que lo contario es atentar contra sus vidas.

Depende que esta pandemia mundial crezca o disminuya de acuerdo a su conducta social.

Pero también es víctima de muchas acciones y muchos intereses.

La sociedad está constituida por gente preparada y no, por gente con titulos profesionales con educación terciara superior y no, con trabajadores preparados para desarrollar una tarea específica generalmente basado en un estudio previo que gana buen dinero y no, con ciudadanos sin problemas para llevar adelante un encierro con comodidades que determinen sea más llevadero y no, con personas que tienen la gracia de ir a un comercio y comprar todo lo que necesiten para un encierro de días y no, con gente académicamente preparada para hablar sobre este tema y poder dirigir al resto y no.

Los no son la mayoría en el país.

Los no ciudadanos que son si pero no tienen herramientas para defenderse.

Es ahí que deben aparecer los menos muchos que si pueden y tienen.

Porque de eso se trata ser dignos.

En situaciones como ésta los que pueden y tienen deberían estar al servicio de los que no pueden y no tienen.

Yo por ejemplo no puedo discernir ante tanta información que recibo a que médico o asociación debo creer y seguir sus consejos.

Yo por ejemplo no tengo el estudio, preparación ni capacidad para saber qué debo hacer en una pandemia y necesito como la mayoría de los no, alguien en quien confiar.

O en quienes confiar.

Poco me importa el nombre o el color de su bandera.

Necesitamos confiar.

Surgen preguntas que los aristos (notables, muy buenos y con excelencia en conocimientos) deben responder a la plebe (el común de la gente del pueblo), o los más privilegiados deben responder a la población:

Porqué las tres organizaciones de médicos del país, hombres y mujeres dedicados con un nivel extraordinario de educación que les permite visualizar con más amplitud y conocimiento este tema del coronavirus no se pone de acuerdo y nos envían un verdadero mensaje unificado de confianza para conocer el camino que debemos tomar todos como sociedad.

El Sindicato Médico del Uruguay SMU desde hace cinco días está aconsejando públicamente a presidencia de la República que declare una alerta general de emergencia sanitaria y comience cuanto antes una cuarentena obligatoria con detención total del país para un aislamiento general de la población.

La Federación Médica del Interior FEMI comunica que nostros los que no entendemos debemos regirnos solo por las medidas contempladas desde el Ministerio de Salud Pública sin embargo agregando que respetemos la idea de aislamiento como única herramienta para protegernos del virus y su expansión.

El Sindicato Anestésico Quirúrgico emite un comunicado, que recién me llega, donde considera que la propuesta de cuarentena general no emanó del comité general de crisis, que las medidas a realizar deben salir de ese ámbito y comunicadas a organismos y gobierno, y que son estos quienes deben adoptar las medidas que correpondan y hagan público tal cuestión.

Bien.

Cada una de las organizaciones mèdicas referidas tendrá su razón para evaluar esta crisis de la manera que les parece correcta.

Y mientras tanto?

Lo que no saben o no pueden o no sabemos, que hacemos? nos cuidamos en casa sin salir definitivamente? o nos cuidamos y salimos con precaución? continuamos trabajando o vamos al seguro? cerramos o abrimos? pongo en riesgo a mi familia si concurro a trabajar? nos ponemos guantes y tapabocas o mejor no? vemos videos de otros paises y nos asustamos por lo que están pasando o agradecemos el camino que estamos transitando porque aún no ha muerto nadie? Nos metemos en casa para no salir más o salimos a correr evitando aglomeraciones al aire libre? le hacemos caso a unos u otros? si de verdad creen que mas allá o más acá en cuarentena vamos a estar, que estamos esperando?, un poco más de contagio creyendo que dios proveerá? los que comunicamos decimos todo lo que pensamos o por el bien de todos y no generar estupideces nos callamos acatando lo que decidan, cuando quieran, los que saben?

Hay muchas preguntas y muchas diferentes respuestas.

Será hora de que se pongan de una buena vez de acuerdo, dejemos de politizar hasta una pandemia, hablemos con claridad con un vocero único que salga a explicar en nombre de los que sí saben que debemos hacer, que lo hagan desde presidencia pero con el aval de todos detrás.

Los menos que sí ordenan y pesan a la hora de decidir en el país, no será tiempo lo hagan para salvaguardar las vidas de los muchos más que no deciden?

Que hacemos doctores? Nos exigen como sociedad y está bien, lo aceptamos, ahora nosotros les exigimos a ustedes que lo hagan.

Nos va la vida en ello.