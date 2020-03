Obreros de la construcción detienen sus tareas el martes

... SHARES

Finalmente el Sindicatos de la Construcción SUNCA volvió a reunirse con la cámara empresarial y acordar un nuevo docuemnto de acuerdo para volver a presentar la gobierno nacional.

En conversaciones con el presidente del Sunca en Florida, Jesús Cono Aguiar, éste nos expresaba que en primera instancia se había llegado a un pre acuerdo que en algunos puntos fue cuestionado por el gobierno y no aceptado en primera instancia, lo que llevó a reuniones de carácter urgente previendo el cuidado de la salud de los miles de trabajadores de la construcción y similares o afines, ahora con puntos relativos a consideraciones desde el gobierno, lo que finalemnte se logró en horas de la madrugada de hoy trasn largas y negociadoras reuniones.

Aguiar nos contaba también que las movilizaciones llevadas adelante por algunas filiales desde el interior fueron espontáneas y reaizadas desde cada lugar y no por una medida u orden sindical desde la organización, esto surge por los cuestionamientos que surgieron por entenderse que se atentaba contra los propios obreros y los demás, al correr tiempos de no aglomeraciones por el coronavirus.

Lo cierto es que los trabajadores tal como nos explciaba el presidente de Florida, deberán presentarse este lunes en cada obra o lugar de trabajo donde desarrollan su labor para ser notificados y juntos comenzar el próximo martes 24 de marzo un seguro de paro especial y un adelanto de días de futura licencia para preveer el cuidado manteniendose en sus hogares con sus familias en esta estapa que se avecina de recrudecimiento de mantenernos en aislados para la no propagación de la enfermedad Covid-19.

Agardecemos al presidente del SUNCA filial Florida Jesús Cono Aguiar por la información correspondiente.

Este es el documento del acuerdo alcanzado en el día de hoy y firmado por todas las partes:[MORE...]