Ahora. Videoconferencia de autoridades con ausencia notoria

... SHARES

Ahora está por comenzar en la Intendencia de Florida una videoconferencia privada de índole nacional donde participarán las máximas autoridades departamentales.

Motivo del coronavirus se sigue monitoreando a nivel nacional y planificando y coordinando acciones para un probable escenario de emergencia sanitaria nacional y posible orden gubernamental de aislamiento social obligatorio lo que determinaría una cuarentena por un número a definir de días.

Se intenta desarrollar un plan nacional de contingencia y atención social para estar preparados ante cualquier problema que se comienze a presentar.

Se exige responsabilidad para poder tener una atención de salud adecuada y poder llegar a todos y todas sin que colapse la misma.

De cualquier forma, según información extraoficial no son todas positivas.

En la reunión prevista para la videoconferencia organizada por el Sistema Nacional de Emergencia que ya comienza, no estaría presente la nueva directora en Florida de la Dirección Departamental de Salud, dra. Andrea Herrera, máximo órgano de la salud departamental directamente dependiente del Ministerio de Salud Pública.

Si lo harían la intendenta Andrea Brugman, el secretario general Alvaro Riva, el coordinador del Cecoed Cono Arrúa y el director de higiene dr. Fabio Pandolfo.

La ausencia de la directora de la DIDESA, aunque no lo digan, sabemos ha causado mucho malestar.

Repetimos que todo es información extraoficial ya que no pudimos confirmar oficialmente tal apreciación.