Detienen a mujer que nadaba en piscina de un hotel sin acatar medidas de encierro

Tenerife, la más grande de las Islas Canarias, pertenecientes a territorio español, es reconocida por el gran flujo de tiuristas que durante todo el año llegan allí.

Uno de los temas más complejos que ha tenido que pasar el gobierno tenerifeño es como encauzar a los extranjeros a tomar las medidas que se han determinado para toda la población consecuencia del virus SARS-CoV-2 que produce la enfremedad COVID-19 de la familia del virus denominado Corona.

Es de público conocimiento la grave situación que está spaando España como uno de los paises europeos más afectados y la decisión de cuarentena rigurosa ordenada a su población.

Tras fuertes determinaciones, Tenerife sufre las codnuctas de diferentes ciudadanos del mundo y por lo tanto su población se ve afectada por conductas de diferentes formaciones soico culturales, con personas que acatan y muchas otras que no.

Fotografías del día de hoy muestran a fuerzas militares que han poblado las calles para obligar a los ciudadanos, fundamentalmente extranjeros, que no desobedezcan la alerta de emergencia sanitaria que ha determinado un toque de queda con la absoluta obligatoriedad de permanecer dentro de sus hogares u hoteles.

Mostramos una fotografía que pàrece de guerra y un video casero donde en un hotel hace 48 horas una turissta bajó de su habitación para nadar en la piscina y no hacía caso a las ordenes de los funcionarios del hotel que debieron llamar a la policía, quienes ademásd e tener que entrar al agua la llevaron detenida.

Estas son la imágenes:[MORE...]