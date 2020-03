Coronavirus: IDF reduce personal y libera a población de riesgo

by in Comentarios desactivados in Sociales

... SHARES

Luego de una nueva reunión del CECOED Florida, la Intendencia Departamental dispuso en las últimas horas mediante resolución, una serie de medidas que involucran a los asuntos internos y el accionar de los servicios municipales, en el marco de la situación sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus.

El Director de Salud e Higiene de la comuna Dr. Fabio Pandolfo, brindó detalles en conferencia de prensa realizada en el Salón de Honor Dr. Ursino Barreiro del Edificio Comunal.

RESOLUCIÓN IDF Nº 16145/20

Florida, 16 de marzo de 2020.

ATENTO:

La situación de alarma pública mundial provocada por la pandemia del coronavirus (Covid-19), y a lo dispuesto por resoluciones Nos. 16.143/20 y 16.144/20 de fechas 13 y 15 de marzo de 2020 respectivamente.

LA INTENDENTE DE FLORIDA

RESUELVE:

1) READECUAR el funcionamiento de las oficinas administrativas concentradas en el edificio central, anexos, Municipios y Oficinas Administrativas en el interior del Departamento, reduciendo el personal hasta un 50%, a fin de evitar la concentración de personas en el lugar.

2) FIJAR el horario reduciendo el funcionamiento de las citadas dependencias, en un régimen de lunes a jueves desde las 10:00 hs. y hasta las 14:00 hs., estableciéndose que el día viernes permanecerán cerradas. Los servicios esenciales no serán resentidos por las medidas indicadas.

3) DISPONER que la totalidad de los funcionarios en los días referidos que no concurran a desempeñar sus tareas, deberán permanecer en sus domicilios, debiendo suscribirse declaración en tal sentido, documento que será elaborado por la Dirección General del Departamento de Asuntos Legales y Transparencia, y proporcionado por el Departamento de Administración.

4) El Departamento de Administración se encontrará a cargo de la inspección y cumplimiento de la medida establecida.

5) LOS funcionarios mayores de 65 años, así como la población de riesgo quedan exentos de concurrir al lugar de trabajo, debiendo permanecer en su domicilio y estando sujeto a los mismos controles establecidos en el numeral anterior.

6) SE ha establecido por la Dirección General del Departamento de Salud y Gestión Ambiental además de las medidas sanitarias ya dispuestas, la higienización de la Terminal de Ómnibus, baños, explanada, bancos, etc., en forma diaria y la pulverización con desinfectante de las áreas de uso común.

7) SE exhorta al público que no concurra a la renovación de carné de salud y ficha médica, ya que se prorrogan los plazos de vencimientos de dichos documentos por un plazo de 60 días, retroactivos al 1 de marzo.

8) EXHORTAR a las empresas asociaciones, instituciones, grupos organizados, a extremar las medidas a adoptar en consonancia con la gravedad que reviste la pandemia provocada por el Coronavirus Covid-19, y conforme a lo ya expresado por las Autoridades Nacionales y Departamentales.

9) PASE a la Unidad de Comunicaciones a fin de publicar lo dispuesto.

10) CONTINÚE luego al Departamento de Administración para que en coordinación con las áreas involucradas proceda en consecuencia.

11) CUMPLIDO, archívese de conformidad.

FIRMADO:

Andrea Brugman Pozzi – Intendente

Álvaro Riva Rey – Secretario General