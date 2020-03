El director Leonardo Corujo ordenó cambios en vialidad por Conoravirus

... SHARES

El director de vialidad de la Intendencia de Florida, Leonardo Corujo, realizó algunas resoluciones para salvaguardar la salud del gran número de funcionarios municipales que tiene el sector que dirige.

Tras indagar sobre qué harán algunos directores en sus reparticiones teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas desde el gobierno nacional, supimos que se llevará adelante una reunión entre todo el gabinete ejecutivo departamental para analizar los pasos a seguir.

Uno de los sectores más complejos por el número de funcionarios que allí revisten es vialidad y por lo tanto su director Leonardo Corujo adelantó algunas resoluciones que ya se pondrán en práctica desde ya mañana lunes 16 de marzo.

La medida será de no marcar tarjeta ni marcar con la huella digital (dedo) con la idea de no generar aglomeración de personal, colas, etc.

La asistencia será controlada por cada capataz en la propia obra y en la planilla correspondiente.

Esta medida es de forma provisoria y se realizará bajo la absoluta responsabilidad administrativa del director Corujo hasta tanto se genere un protocolo y lineamiento de asistencia a las tareas.

La inicitaiva que ya se pondrá en práctica mañana fue comunicada al capataz general Gómez y al representante del gremio de Adeom Esteban Adrien.