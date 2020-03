Diferencias en el Frente Amplio y una frágil unidad

... SHARES

Lo sucedido es sencillo pero marca las conductas dentro del Frente Amplio en Florida que marcan con claridad, a pesar de que no lo acepten públicamente, que su mentada unidad no es tal.

Cuando surgió la noticia del arribo a nuestro país de personas afectadas por el Coronavirus, la mesa polítca del Frente Amplio de Montevideo realizó algunas puntualizaciones y comunicó resoluciones de detener la campaña política y suspender las actividades a desarrollarse con el público.

En Florida siguiendo tal medida el Frente Amplio "todo" emitió un comunicado de prensa para informar al respecto:





Se transmitió a través de los medios de comunicación y redes sociales dando por entendido que la presidencia del Frente Amplio en Florida hablaba en nombre de los tres candidatos de la coalición.

Pero desde el grupo que respalda a Alvaro Vega comunicaron al día siguiente esto:



Lo que determinó que desde el sector que respalda al candidato Eduardo Riviezzi y apoyados por la candidata Marian Lorier, comunicaran esto:



La alusión es clara, a los candidatos del Frente Amplio en Florida nos representa nuestra fuerza política y Riviezzi Y Lorier adhirieron al fin de sus campañas en el comunicado único.

Pequeña cuestión que define la interna en el Frante Amplio de Florida y alimenta lo que se dice internamente y no en público, que Alvaro Vega no juega en equipo.

La unidad se demuestra en hechos y no en palabras.