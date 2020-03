Reacciones y críticas a la visita de Moreira a Planta de Encapsulado

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

La visita y recorrida de la Ministra de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira, por la Planta de Encapsulado, generó una inmediata reacción en las redes sociales de TV Florida.

“Maravilla”, “estrella”, “asombro” y “privilegio para Florida”, fueron algunos de los términos que Moreira utilizó para describir su impresión sobre la Planta de Encapsulado que fuera inaugurada por actores privados y la Intendencia de Florida en diciembre de 2014.

Una vez publicada la noticia las reacciones fueron varias.

La edila del MPP Gabriela Rodríguez se preguntó si Moreira “vio en que condiciones labura la gente ahí”. “Che en serio, estoy en medio de una pesadilla, por favor que alguien me sacuda para que me despierte”, añadió.

Por su parte, el secretario de Adeom Florida, Jorge Mercadal, fue más extenso y contudente en sus expresiones.

“Todos sabemos como operan”, comenzó escribiendo, asegurando que “esa planta no puede ser modelo de nada, ni para nadie”.

“Le mostraron lo poco que pueda tener de efectiva”, indicó, preguntándose “por qué no consultan a sus empleados o los ven un día cualquiera trabajando”.

“Lleguen de improviso, pregunten cuanto gana la empresa (dos personas) que tienen esa tercerización, digan que la IDF paga y va al puerto a buscar las bolsas, que hay denuncias de que tienen trabajadores sin aportes y que trabajan en condiciones riesgosas”, sugirió.

Para Mercadal, “todo esto es un circo”.

“Que vergüenza, no entiendo porque no dicen la verdad, gastan dineral en el encapsulado y es una mugre, rodeados de rata y los que trabajan no tienen los implementos necesarios”, expresó la edila de Alianza Progresista Miriam Sánchez.