Extraoficial: Cargos a definir en DIDESA, RAP y ASSE determinan reuniones urgentes

La noticia extraoficial que ayer dimos en nuestro portal ha despertado una serie de consecuencias inesperadas.

Por un lado recibimos más datos desde Montevideo donde se señalaba que ayer mismo de noche se habrían reunido dirigentes blancos con integrantes de Cabildo Abierto y supimos que el propio senador Manini Ríos pretende sin excepciones que la dirección departamental de salud quede en manos de su partido.

También ha despertado una serie de notas de colegas, y eso hace bien, que transmiten algo en base a lo que adelantamos.

Por un lado se notificó que el dr. Fabio Pandolfo habría renunciado a la DIDESA, pero no es así, más allá de que los propios nacionalistas de Florida lo propusieron, nunca fue tenido en cuenta por el ministro Daniel Salinas para tal cuestión, siguiendo con la línea de pensamiento de Manini Ríos de que sea ocupada la dirección por alguien de Cabildo.

La otra información que surge es que la dra Andrea Herrera, de la policlínica San Fernando y que si es de Cabildo Abierto, podría ser la nueva directora departamental de salud, lo que estaría más cerca de concretarse como realidad.

La dra Herrera forma parte del sector Avanza Florida de Cabildo Abierto.

Pero ese es uno de los nombres presentados de Cabildo por uno de los sectores, pero también surge aquí la posibilidad de dos nombres más de médicos, que como la dra Mernes pertenecen al sector Altar de la Patria, que serían el del dr. Juna Manuel Calderón y la dra Natalia Basignani.

La danza de nombres después que Manini Ríos determinara que la Dirección Departamental de Salud perteneciera a su partido no están larga debido a que no existen en el ámbito local muchos médicos para un lugar determinado para un profesional de la medicina.

Si se maneja que el dr Fabio Pandolfo, hombre ahora del sector blanco, por esto anterior sería invitado a ser el nuevo director de la RAP (Red de Atención Primaria).

También adelantamos que desde los sectores de Cabildo Abierto en Florida habrían transmitidos que la DIDESA pertenece más al ámbito ministerial y que estarían dispuestos a asumir cargos pero en ASSE donde las mejoras de la salud serían determinantes en el ámbito local.

Aun no hay nada definido al respecto.

La dra Marcela Mernes renunció a ocupar la DIDESA.

Cabildo Abierto si o si desea esa dirección.

Aparecen en el horizonte la dra Herrera, el dr Calderón y la dra Basignani, todos cabildantes.

Fabio Pandolfo sería el director de la RAP.

Cabildantes floridenses siguen pensando en ocupar algún cargo en ASSE.

El Partido Nacional no está dispuesto a eso ya que pretenden blancos en jerarquías locales de ASSE.

El final está abierto…