Extraoficial: Tras renuncia de Mernes al cargo se perfila el dr Pandolfo como director departamental de salud

Extraoficial.

Comienza a definirse finalmente quien ocupará la Dirección Departamental de Salud en Florida.

Hace unos días habíamos planteado que los nombres propuestos eran el de la dra Marcela Mernes y el dr. Fabio Pandolfo.

Supimos que la elegida había sido la pediatra de acuerdo a informes que lo señalaban, dado que le habían estaban solicitando una serie de documentos personales.

También supimos por allegados que la dra Marcela Mernes no habría aceptado el cargo propuesto desde el ministerio de salud, donde el dr Salinas es hombre de Cabildo Abierto al igual que la doctora.

Mernes habría manifestado que su designación era simplemente un cargo y que ella había incursionado en el sistema político en un partido que no estaba para ello, que intentaba no ser parte de ese reparto de cargos, y que era defensora de ocupar lugares por concurso de oposición y méritos, la misma forma que había utilizado para tener su lugar en salud pública.

Por lo tanto surge de tal información que Mernes habría renunciado a la posibilidad de convertirse en la jefa de salud departamental, lo que determina el camino allanado para el dr Fabio Pandolfo, que nominado por el Partido Nacional para la DIDESA, estaría entonces ocupando tal dirección.

Recordamos que el dr Pandolfo venía de una militancia frenteamplista y que tras adherirse al sector Dale de Carlos Enciso, algunos de los dirigentes del FA habían expresado que lo hacía para ocupar algún cargo de dirección teniendo en cuenta que lo había solicitado e intentado en el Hospital Florida y no habría sido tenido en cuenta, según reza en archivos de Rompecabezas.

Ahora parece se le va a dar, tras renuncia de la dra Marcela Mernes por estar en contra de hacer política a cambio de ocupar cargos, es el dr. Fabio Pandolfo quien se perfila para ser el nuevo director de la Dirección Departamental de Salud.