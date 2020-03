Largó Guillermo López

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

Con un muy buen marco de pública, lo cual reflejó una vez más una importante demostración de fuerza, quedó inaugurado en Pocho Fernández y Antonio María Fernández el comité central de campaña de Guillermo López.

El ex intendente, actual diputado y futuro embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, participó del acto que además contó con la presencia de los 4 candidatos suplentes de López.

“Guillermo López es el mejor candidato para Florida”, señaló Enciso, asegurando que “la plaza Artigas y sus alrededores nos dan suerte”.

Además, adelantó que “yo siempre voy a estar, nunca me voy a ir”.

Por su parte, López, afirmó que “hay cuestiones que no van a cambiar nunca, los principios y valores que aprendimos en nuestras casas, la lealtal, la confianza, la solidaridad y el compromiso con la población”.

“Florida mostró que puede ser innovador como el cierre del vertedero, manejo de residuos sólidos, alumbrado y calles como primeros lineamientos”, detalló, asumiendo el compromiso de “defender lo hecho hasta ahora”.

“Vamos por mucho más y la propuesta programática nos entusiasma”, sentenció.