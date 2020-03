8M en Florida

by in Comentarios desactivados in Sociales

Cientos de mujeres conmemoraron en Florida el Día Internacional de la Mujer.

En primera instancia se concentraron en la Plaza de la Mujer, donde Silvia Paez en representación de la coordinadora por el 8M fue la única oradora.

Posteriormente las mujeres marcharon por Saravia hasta la Plaza de la Bandera, donde hubo números artísticos y se leyó una proclama.

Se destacaron logros obtenidos en los últimos años y se reivindicaron otros derechos aún no alcanzados como la no discrminación laboral y la igualdad de oportunidades.

Con énfasis, como los últimos 8M, hubo un fuerte rechazo a los acosos, abusos, y casos de violencia de género.

En la Plaza de la Mujer hubo un emotivo recuerdo a María Angélica Ferreyra.

La intendente Andrea Brugman estuvo en la Plaza de la Mujer, la senadora Amanda Della Ventura acompañó toda la manifestación, al igual que la candidata a intendente del FA Mariana Lorier.

Entre los hombres presentes estuvieron el diputado Carlos Rodríguez Gálvez, el ex diputado José Andrés Arocena y el candidato a intendente Álvaro Vega.