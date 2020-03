Sebastián Sarla: “Llegar a un mundial es lo máximo, sueño cumplido”

by in Comentarios desactivados in Deportes

... SHARES

“Si uno mira para atrás y piensa cuando arrancamos en esto, no estaba ni siquiera pensado, no sabía ni que existía”, dijo desde Bariloche nuestro compañero Sebastián Sarla horas después de haber logrado la clasificación al Mundial de Ironman que se desarrollará en noviembre de este año en Nuevza Zelanda.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Sarla se fue “planteando metas y sueños”.

Admitió que “si bien me preparé muchísimo para esta carrera no pensé que fuera ya el momento para clasificar al Mundial”.

Sin ser el nado su fuerte el recorrido lo hizo en un tiempo aceptable, destacándose en el tramo en bicicleta, donde reconoció que “marqué la diferencia”.

“Con el correr de los minutos sentí que estaba bien, en mi día”, confesó, no ocultando su alegría por lo conseguido.

“Es un sueño cumplido, hecho realidad”, aseguró, agregando que “llegar a un mundial es lo máximo, va a ser un orgullo representar a mi país y mi ciudad”.

Una vez retorne a Florida comenzará la planificación del viaje a Nueva Zelanda, para el cual necesitará de una importante preparación deportivo pero fundamentalmente de apoyo económico.

En este sentido, agradeció a todos los floridenses que lo impulsaron a tomar el cupo mundialista porque se ofrecieron para ayudarlo.

A la hora de agradecer, su familia, especialmente su compañera de ruta, Ceclilia Peluso, tuvieron el destaque principal por el constante apoyo e incentivo a su pasión por este deporte.