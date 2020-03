Desfile de escuelas de samba en el Prado Español

by in Comentarios desactivados in Culturales

Este sábado por la calle Freire se desarrolló una nueva edición del Desfile de Escuelas de Samba del Barrio Prado Español.

Cientos de floridenses se hicieron presentes en el tradicional corso que congregó a diversas agrupaciones destacando el Carro de Reinas y las escuelas Imperio Do Samba (Nico Pérez), Parceros Do Samba (Canelones), Escuela de Samba “Copacabana” (Paso Carrasco), Scola Do Samba “Embajadores” (Santa Lucía), Scola Unidos Da Forca (Montevideo), Scola Complejo Do Samba (Florida).

La actividad finalizó en el escenario del PIAI Prado Español con la presentación de Bloco Show de La Poderosa y Grupo Instinto.