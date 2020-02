Duele la muerte cuando es tan joven – editorial.

by in Policiales, Sociales | Comentarios desactivados in Departamentales

Como duele la muerte cuando es tan joven

Duele mucho.

Duele la negligencia de nosotros los adultos con respecto al mundo de los más chicos.

Duele la inconciencia juvenil producto de un mundo que no los limita ni enseña.

Duele la hipocresía reinante cuando estos aberrantes hechos suceden.

Duele la ceguera generalizada cuando permitimos la venta de alcohol a menores en reuniones bailables y festivas.

Duele la irresponsabilidad de los empresarios hacedores de un dinero ilegal al permitir entrar a fiestas nocturnas a chicos y chicas donde se prohibe el ingreso a menores de edad.

Duelen los padres que permitimos tales acciones de nuestros hijos sin saber decir NO.

Duele la no aceptación del consumo naturalizado de alcohol y marihuana de nuestros hijos.

Duele el no asumir que todos somos parte de esto y por lo tanto todos[MORE...] somos responsables, por negligencia u omisión.

Todo duele cuando parte una vida tan llena de vida.

Duele como en las redes se politiza hasta una dolorosa muerte.

Duele ver la idotez de mirar con un ojo derecho una cosa y con un ojo izquierdo la otra.

Duele como instituciones de regulación y control de los menores como el INAU siquiera cuenta con inspectores locales ni números adecuados para desarrollar una tarea de control periódico.

Duele que no se tenga desde el gobierno departamental una fuerte planificación de soluciones a las necesidades sociales actuales como el limitar excesos de tránsito en lugares tan concurridos como el Prado.

Duele las políticas nacionales que dicen aterrizar en territorio y ni pistas se ven para ello.

Duele que la policía con firmeza desde el ministerio del interior y el poder judicial no realice sendas redadas para detener a los jóvenes infractores del normal desarrollo social ciudadano.

Duele ver a los pibes a gran velocidad en autos o corriendo picadas en motos en prado, puente y más lugares, con motos sin luz ni chapas, ni siquiera papeles, sin chalecos ni cascos, sintiéndose dueños de los que no les pertenece como bien público de todos.

Duele que mamá y papá sepan de ello y hagan poco y nada, duele también que no sepan por no estar cerca.

Duele la hipocresía de una sociedad que ve, huele, toca y ni siquiera se junta para realizar protestas que mejoren nuestra calidad de vida, desahogándose en redes sociales que solo sirven para seguir cayendo en esta mediocridad.

La responsabilidad es bien compartida.

No te salgas.

De los protagonistas del accidente creyendo que esto no pasa y accionar en consecuencia de ello.

De la falta de control, llámese policía municipal que fue creada justamente para el cuidado de los espacios públicos y el Prado es tierra de nadie desde hace mucho tiempo.

De la falta de madurez de la justicia que no escucha ni le interesa escuchar a sus patrones, la ciudadanía, y haciéndose eco determinen acciones que permitan una justa vida para todos y todas, actuando sin ejercer la prevención necesaria para contribuir con la sociedad.

De la falta de planes de acciones que determinen más aterrizajes en lugares claves de la ciudad de los funcionarios de tránsito de la Intendencia.

De la falta de funcionarios policiales instalados en lugares claves para tomar medidas contundentes dispuesto por el ministerio del interior.

De la falta de controles reales por parte de un gobierno nacional que debe tomar medidas nacionales más descentralizadas.

Duele como sabiendo todo, caminamos haciéndonos los que no sabemos nada.

Aunque es muy clara la mayor responsabilidad, esa que como nos señala a todos, no tiene culpables concretos.

Y es nosotros.

Nosotros todos como sociedad.

Sabemos que esa bebida daña, pero como el nene o la nena quieren se la compramos.

Sabemos que los menores de edad consumen alcohol y marihuana como si nada, sabemos, pero nos callamos, miramos hacia otro lado, nos da igual.

Sabemos que toman mucho, y que andan en moto o auto, y les decimos “che anden suave” o “cuídense”.

Sabemos, porque coexistimos diariamente con ello, que los nenes hacen carreras, picadas y malabares en la motos en lugares donde ponen en peligro sus vidas y las de los demás, y nada hacemos.

Sabemos que el baile es prohibido para menores pero le compramos la entrada anticipada sabiendo que va a volver a casa hecho mierda por tanto alcohol, pero bue..todos lo hacen.

Sabemos pero nunca hacemos.

Nosotros no tenemos nada que ver.

Los medios de comunicación, tan acusadores y tan prontos para brindar soluciones, tampoco tenemos nada que ver.

La muerte de Lucía duele mucho.

Su padre me duele mucho.

Y yo aquí escribiendo sentado, sin hacer nada, como si yo no fuera también culpable de ser parte de una sociedad de mierda que viene convirtiendo todo más en mierda, sin límites y en defensa de una libertad que hasta ahora no parece ser tal.

Es tanto el dolor por la muerte de una piba de 20 años que todo parece poco.

Pero ten presente a la hora de acusar y responsabilizar que todos deberíamos mirarnos a un espejo, ese que no queremos, ese que nos señala como parte y causa responsable de una sociedad que decae, de a poco, todos los días, desde lo político, cultural, social, deportivo, económico y más, en lo departamental, nacional y mundial.

Siempre y desde siempre, primero es con uno mismo, pero mejor no nos miramos.

O lo hacemos cada tanto, cuando ya es tarde para poder haberlo prevenido.

Duele de verdad.

No será hora de hacernos cargo?.

Fabricio Alvarez.