La alternativa nacionalista en Florida: Fernando Pérez D´auria en Rompecabezas

Aún se discuten los acuerdos que forjaron su candidatura.

Votado por 21 convencionales desde algún lugar surge su nombre.

Unos dicen que tiene los antecedentes para fundamentar su nombre en el Partido Nacional, otros dicen que fue de las pocas opciones que quedaban para bajar al Tano Stopingi de ese lugar.

Lo cierto es que el dr Fernando Pérez Dáuria es la alternativa al nombre oficialista de Guillermo López rumbo a la Intendencia de Florida dentro del Partido Nacional.

Floridense de 61 años de edad, abogado, ex fiscal, ex presidente de la Liga de Fútbol de Florida.

Invitado a Rompecabezas realizó su primer entrevista como candidato con Fabricio Alvarez:

“Yo no dinamito puentes…las idferencias con la gestión Enciso las tengo y en su momento hablaré de ellas”

Se refirió a las expresiones públicas de Cayetano Stopingi donde se lo señalaba como parte de la mesa de trabajo junto al candidato de Podemos y respondió que la última vez que hablaron fue en diciembre y que hasta el 26 de enero no lo vió mas y que justamente se día lo llamó cinco veces al celular y Stopingi nunca contestó.

También dijo que cuando le hicieron el ofrecimiento desde el Partido Nacional para ser candidato una de las primeras cosas que hizo fue hablar con José Arocena.

Propuestas dice tener varias y que están trabajando con su programa de gobierno y que entre otras cosas:”el ingreso a la Intendencia será solo por concurso o sorteo”.

“Tengo la esperanza de que voy a andar menjor de lo que la gente cree”.

Esta es la entrevista completa: