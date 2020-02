Nueva adhesión a Guillermo López?

... SHARES

El sector de la lista 6003 realizó una nueva reunión con sus allegados para comenzar a definir que opción electoral tomarán camino a las elecciones municipales de mayo.

El sector que en las elecciones nacionales acompañó a Juan Sartori en lo nacional y a Stopingi en lo departamental obtuvo una votación que le permitió llegar a tener tres convencionales.

Con liderazgos de Martín Fernández, Sandro Martínez, Joaquín Barreto y Marcelo Telesca, el nuevo sector determinará en próximos días a que candidato acompañará para la intendencia departamental.

Un rápido y fácil análisis bastaría para pensar que harían al respecto.

La relación política con el ahora nuevo candidato nacionalista Fernando Pérez D´auria quedó cortada, basta repasar lo sucedido antes de la convención departamental cuando se expresaba que el ex fiscal formaba parte de la mesa de trabajo de Stopingi junto a la 6003 y lo que después sucedió.

Sumado a ello y sabiendo de la adhesión del ex diputado José Arocena a Pérez D´auria, máxime teniendo en cuenta las constantes diferencias del grupo con Arocena incluso hasta en las afueras del Centro Democrático discutiendo a viva voz en pleno comienzo de la convención, el resultado es lógico.

Si se reunen es porque hay claridad de continuar el proyecto, si desean continuar el proyecto deberán medir fuerzas e intentar ser parte de la bancada de ediles en la Junta Departamental para tener visibilidad y poder de decisión entre sus pares, y para que todo ello ocurra deben optar como lo hizo la agrupación Todos de Arocena, de otro modo desaparecerían, y todo eso sumado ahora a la visita del joven senador Sartori que acompañaron a nivel nacional a nuestra ciudad para apoyar la candidatura de López, todo da un resultado final claro y único, que no necesita de eruditos ni analistas políticos de relieve.

La lista 6003 determinará su camino en un segundo encuentro que se desarrollará en pocos días.

Y adelantamos extraoficialmente que entendemos será acompañando la candidatura a la intendencia de Guillermo López Méndez.