Complejo do samba y la otra cara del carnaval de Florida

Tras el desfile inaugural del carnaval en Florida invitamos a Rompecabezas al director de la Escuela de Samba “Complejo do Samba”, Enzo Carballo.

Llegó acompañado de la reina de batería Agustina Viera y de uno de los integrantes de la batería “La Poderosa” Matías Pécora.

Hablamos del carnaval.

De los eternos problemas que continuan encontrando en el comienzo de cada fiesta carnavalera, de las diferencias con el director de cultura, de la casi decisión de no salir este año hasta la lógica de hacerlo.

Este año 2020 fue el primero en la historia de la escuela en participar del desfile profesional por la calle 18 de julio en Montevideo como invitados.

Motivación que los obliga a proyectar y preparar este 2020 para competir el próximo año ya no como invitados sino como participantes directos.

Esta es la entrevista completa a uno de los grupos carnavaleros de nuestra ciudad que ha dio creciendo a través de su historia: