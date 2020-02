Vieron que porquería?

... SHARES

EDITORIAL.

El otro día leía en un medio de prensa escrito las expresiones de la suplente a la Intendencia de Montevideo de Laura Raffo por la coalición multicolor.

Ella habló sobre el sistema nacional de cuidados desde su lugar y visión que le concede el valor determinante de movilizarse en una silla de rueda.

Aunque no entendí lo de que el sistema es una porquería.

Escribo esto porque justamente hoy hablaba telefónicamente con una joven amiga que su vida se desarrolla movilizándose siempre en una silla de rueda.

Beneficiaria toda una vida en el Centro dr Jacobo Zibil.

Laura y yo vía telefónica charlábamos sobre temas personales y ante una respuesta me dejó pensando.

Cuando le pregunte qué estaba haciendo en ese instante me respondió: “Espperando llegue mi primo QUE ME VA A SACAR A PASEAR UN RATO”

Laura no tiene cuidador ni cuidadora del sistema nacional de cuidados.

Y debe esperar por algún amigo/a o familiar para que LA SAQQUEN A PASEAR UN RATO”

Desde ese lugar de ver y vivir la vida, con indudablemente menos posibilidades que otros, no parece que el sistema nacional de cuidados sea una porquería.

Puede ser tenga errores a corregir, no he profundizado en ello.

Pero decir es una porquería es ofensivo para muchos y muchas.

Porquería es vivir en un país donde la gente depende de que alguien se acuerde de él o ella para tener la posibilidad de salir a tomar aire un rato, en el barrio nomás, en la manzana, saludar a un vecino, gritarle a un perro, y al ratito estar de nuevo en casa frente a la tv pensando si quedó un pedazo de churrasco del que comiste ayer.

Sin pan igual.

Fabricio Alvarez