Pérez D’Auria dice tener “absoluta independencia con la lista 62″

Al recibir el apoyo público del sector Todos Florida de José Andrés Arocena, Fernando Pérez D’Auria, candidato a intendente del Partido Nacional, dijo tener “absoluta independencia con la Lista 62″.

“Si fuera de la 62 tendría que estar en la 62 y no estoy”, aclaró, asegurando que es candidato porque “trato de no dinamitar puentes sino de buscar unión”.

Si bien resultó proclamado candidato a intendente con convencionales de la Agrupación Manuel Oribe, Pérez D’Auria señaló tener “muchas discrepancias con la gestión de Carlos Enciso”.

“Las vamos a marcar”, dejó claro.

“Yo no hablé con ningún convencional, me dijeron que había consenso, yo no tuve nada que ver con las negociaciones que hubieron. Si Stopingi en mayo tenía 24 convencionales y quedó con 19 no se lo que pasó, que lo averigüen ellos”, subrayó.