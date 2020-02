Stopingi denunció prácticas inmorales utilizadas para bajar su candidatura

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

... SHARES

Bajo el título “CON LA FRENTE EN ALTO” el ex alcalde de Sarandí Grande, Cayetano Stopingi, escribió una carta pública en la cual expresa claramente que el Partido Nacional de Florida definió truncar su candidatura a Intendente.

Según estampa, “lo hicieron a través de prácticas inmorales, ofrecimientos de trabajo, grados en la IDF, viajes al exterior, presiones, amenazas, y hasta la incursión de un Pastor de una religión (actual Diputado blanco) en el asunto”.

“Todos estos ofrecimientos no salen de sus bolsillos, salen del bolsillo de todos los floridenses, para beneficio político y personal”, agregó.

Stopingi aseguró que no será candidato a intendente por su partido “porque a varios “compañeros” críticos de muchos años, les dieron con el precio, y es más fácil aliarse al que tiene el poder aunque no les guste, que estar del otro lado y luchar para cambiar las cosas”.

“No seré candidato a Intendente, porque en campaña dije que quería recortar sueldos, bajar cargos y hasta donar un porcentaje del sueldo de Intendente para obras sociales, y quienes no tienen la voluntad de hacerlo, lo vieron como ofensa”, apuntó, manifestando que “el silencio y la complicidad de muchos, propios y ajenos, hace que me replantee si debo seguir en política”.

“A veces vale más el poder efímero, que la honestidad, los principios y el ser digno”, añadió.

El ex alcalde del Municipio de Sarandí Grande adelantó que se tomará un tiempo para pensar, “para ver si vale la pena luchar en este sistema organizado lleno de falsedad, de pocos valores y de traiciones, donde se premia la obsecuencia y el silencio, y donde juegan con las necesidades de la gente por el mero hecho de mantener sus sillones”, enfatizó.

En el final Stopingi aclara que “el tiempo dirá si vuelvo a trabajar en política”, y además agradece “a la gente fiel, a los que se aguantaron las presiones y no cedieron”.

Por último, agradeció especialmente a su familia y admitió estar “orgulloso de lo que logramos”.

“Por algo nos bajaron, y nos trancaron el vestuario antes de jugar la final en la cancha. Siempre con la FRENTE EN ALTO, la dignidad bien arriba y el regocijo abajo”, cerró, adelantando que realizará en los próximos días una conferencia de prensa.