Andrea Brugman asumió la intendencia

Ante la renuncia de Guillermo López para dedicarse a la campaña electoral, Andrea Brugman asumió como intendente de Florida hasta que termine el actual período de gobierno.

El acto de transmisión de mando se desarrolló en un desbordado Salón de Honor Dr. Ursino Barreiro.

Brugman estuvo acompañada del intendente saliente Ing. Guillermo López y los ex intendentes Carlos Enciso y Dra. Macarena Rubio.

Además, participaron autoridades nacionales, departamentales, representantes policiales, militares, eclesiásticos, de instituciones públicas y privadas, familiares y publico en general.

Luego de escuchar las estrofas del himno nacional se procedió a dar lectura del acta por parte del escribano de la comuna Víctor Valdez y posterior firma de traspaso, ya firmada la misma se dirigió a los presentes el Ing. López.

Comenzó la oratoria recordando los mensajes de hace siete meses cuando asumió como intendente, uno de agradecimiento y otro de compromiso.

Agradeciendo en primera instancia a Enciso por la confianza y el respaldo, a la Dra. Rubio y al Cr. Rodríguez (Chacho); A los compañeros de equipo, directores y asesores, también agradeció a los integrantes de otras fuerzas políticas por el respeto, la consideración y firmeza en la discrepancia, ….” La discusión franca nos hace mejores y sobre todo mejora a Florida….”

Destacó la alegría y el orgullo que sentía de ser protagonista privilegiado de estar el día que asume Andrea Brugman como intendente.

“…Gran compañera, incansable, trabajadora, servicial, dispuesta…”, señaló.

Para finalizar saludó a todos los floridenses y “ decirles que Sigamos construyendo juntos…”

“Hoy estar aquí, es un gran orgullo y mas responsabilidad aún. Es un desafío ocupar este cargo tan importante, que es dirigir el destino de los floridenses”, comenzó expresando Andrea Brugman, quien agradeció especialmente a Andrés Arocena y Carlos Enciso “que me iniciaron en éste maravilloso camino de la política”.

Para finalizar se dirigió a todos los floridenses”….. tengan la certeza que acá vamos a estar siempre, trabajando para este querido departamento, el cual cuando llegue hace 23 años, me abrió las puertas y me hizo sentir una floridense más. Con esas mismas puertas abiertas que me recibió, así mismo yo los recibiré a todos los floridenses por igual, escuchando: sus aportes, inquietudes, sus proyectos, problemas, quejas, criticas, a todas ellas las tomaré como herramienta para crecer como administrador y mejor persona….”