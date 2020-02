Duro cruce entre Martínez Latorraca e Ignacio Costa

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

La del viernes fue la primera sesión ordinaria del año de la Junta Departamental de Florida. Si bien en el orden del día había 8 puntos, en la previa el plenario sería tranquilo y sin temas polémicos.

Sin embargo, en asuntos internos la sesión levantó una inesperada temperatura.

Justo el viernes comenzó a implementarse la resolución que modificó el Reglamento Interno estableciendo criterios sobre condolencias y homenajes realizados en sesiones del Organismo.

Hasta el año pasado la petición se hacía en asuntos internos, desde este año luego de haberse votado por unanimidad, las solicitudes se deben realizar en la hora previa.

Este cambio molestó al edil frenteamplista Carlos Martínez Latorraca, quien lo tomó como algo contra él.

“Durante todo este tiempo he revisado las actas de esta legislatura y pude confirmar lo que suponía, que casi el 90% de las intervenciones de los ediles refiriéndose a conciudadanos fallecidos fueron hechas por quien habla”, comenzó expresando, asegurando que “tengo el legítimo derecho a pensar que el cambio de reglamentación fue especialmente en contra de Carlos Martínez Latorraca”.

El edil levantó el tono de la voz, y adjetivó contra la resolución aprobada unánimemente por todo el cuerpo.

“Lo tengo claro, lo acepto, pero no lo reconozco, es injusto, es arbitrario y fundamentalmente me parece una supina ignorancia del objeto de estas intervenciones”, señaló.

Fue en ese momento donde el presidente del organismo, Ignacio Costa, salió a su cruce, generándose un duro intercambio.

Según la Real Academia Española, el término supino significa “Que está tendido sobre la espalda” o “Dicho de algo negativo: Que se da en alto grado”.

Al término de la sesión que se extendió por poco más de 20 minutos, el edil frenteamplista quedó esperando por Ignacio Costa en el hall del edificio de la Junta. El secretario general del organismo, Martín Varela, se encargó de intentar calmar a Martínez Latorraca para evitar la ocurrencia de un hecho que se fuera de las manos.

Los ediles frenteamplistas Víctor Sabía y Daniel De León también colaboraron y fueron decisivos para que luego de varios minutos Martínez Latorraca decidiera irse y no esperar a Costa Dodera.