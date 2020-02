Guillermo López y Fernando Pérez los candidatos blancos

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

Con 61 de los 64 convencionales electos en las últimas elecciones internas, finalmente este jueves a la noche en el Centro Democrático Florida se celebró la Convención Departamental del Partido Nacional.

Guillermo López y Fernando Pérez D’Auria resultaron designados como candidatos a la intendencia al alcanzar 21 votos.

El alcalde de Sarandí Grande, Cayetano Stopingi, no alcanzó los convencionales suficientes, sumó 19 adhesiones, y si bien planteó que superó el 30% requerido, lo cual ocurrió, los números no le dieron.

Debido a la paridad, tensión, y polémica generada en todo este tiempo, no se proclamaron candidatos.

Fue la Junta Electoral de Florida la que reunida este viernes por la tarde firmó el acto de proclamación de Guillermo López y Fernando Pérez D’Auria.

La candidatura de Stopingi no fue habilitada, pudiendo éste presentar un recurso de reposición.

El adelanto de Fabricio Álvarez en Rompecabezas se terminó confirmando.

Cuando Stopingi y Arocena suscribieron su acuerdo electoral contaban con 23 convencionales, 13 de Stopingi que ya había perdido a Natalia González, y 10 de Arocena.

Con el paso del tiempo ambos fueron perdiendo convencionales que pasaron a la Agrupación Manuel Oribe.

La Lista 62 liderada por Carlos Enciso, la única con convencionales propios para proclamar candidato, acordó con Alianza Nacional de Guillermo Montaño, el sector de German Lapasta, y la Lista 46.

Así, logró no solo postular a Guillermo López, sino que incorporar la candidatura de Fernando Pérez D’Auria, la cual terminó bajando a Stopingi.

Si bien el acuerdo estaba cerrado previamente, increíblemente el ex fiscal no estuvo presente en la convención.

Según fotos divulgada por dirigentes y militantes de la Agrupación Manuel Oribe, Pérez D’Auria apareció cuando la prensa y el grueso de los convencionales y militantes ya se habían ido.