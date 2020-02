Gallego Ilustre

by in Sociales | Comentarios desactivados in Culturales

El intendente Guillermo López Méndez le otorgó hoy vienes 7 de febrero de 2020, la calidad de Ciudadano Ilustre de Florida a Rodolfo Rodríguez Santarciere, locutor y periodista que se iniciara en 1959 en a CW33 “La Nueva Radio” y que, desde España, donde realizó su carrera profesional, trascendiera al mundo a través de los programas que Radio Nacional de España hacía para cientos de radioemisoras del mundo hispano parlante.

Fue, de este modo, la voz de la RNE para Latinoamérica, y su voz volvió a Florida a través de “La Nueva Radio”, que formó parte de esa cadena.

El acto tuvo lugar en el Salón de Honor Dr Ursino Barreiro, el Intendente López estuvo acompañado en la mesa por el homenajeado Sr. Rodolfo Rodríguez Santarciere, el Secretario General Sr. Alvaro Riva, el Director de Cultura Arq. Facundo Urban y la próxima intendente Sra. Andrea Brugman.

Asimismo se hicieron presentes familiares, amigos, vecinos vinculados a los medios y publico en general.

En su alocución el intendente López destacó que es un Honor poder hacer éste homenaje a Rodolfo, reconocido por la sociedad a nivel local, nacional e internacional y para que hoy estuvieran sentados allí muchos ciudadanos amigos aportaron la información y dieron la posibilidad de “destacar los valores humanos, en éste caso los valores profesionales de la comunicación, pero por sobre todo los valores personales de convivencia, esas cuestiones que en los tiempos que corren, que es todo tan dinámico la característica es que todo cambia…..y hay cosas que no deben cambiar, recordar, subrayar que hay cosas que no deben cambiar nunca……..Te agradezco Rodolfo poder mostrar con echos una trayectoria que nos llena de orgullo, placer y honor de entregar el reconociendo….”

Riva hizo referencia a los comienzos del homenajeado en la difusora Florida allá por el año 59, recordando a Pastorini, Alejandro Monti, voces de florida, voces icónicas, voces que el receptor recuerda con cariño, ya que fueron parte de su vida, “ hoy nombraron a Hernán Ferrero, otra voz de hoy, esas cosas hacen a la comunicación, pueden ser profesionales, extraordinaria voz, con mucho entrenamiento……, pero la gente se apega, ya que la voz lo acompaña aparte de informar……La calidad humana hace que nos conectemos….”

Después de ser declarado Ciudadano ilustre Rodolfo Rodríguez se dirigió a los presentes y agradeció a las autoridades, familiares y ciudadanos presentes y entre sus frases dijo “Este homenaje no debe ser para mi, sino un nosotros de mucha gente, muchísima gente a lo largo de los años, se dice que sin los otros no eres nadie, creo que es peor…..sin los otros eres ….nada”.