El “Poto” Fuentes propone castración con bisturí para violadores

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

... SHARES

El popular Elías “Poto” Fuentes, histórico dirigente nacionalista de la zona de Cerro Chato, asumió este martes como intendente de Treinta y Tres.

El “Poto” fue electo suplente de Dardo Sánchez en mayo de 2015, y asumió tras su renuncia para la carrera parlamentaria.

Horas después de asumir, en el programa radial “Contracara” de radio Conquistador 97.3 FM de Treinta y Tres, Fuentes, señaló que le hubiera gustado presentar en el Parlamento un proyecto de ley para imponer un nuevo castigo para los violadores, informó “El País” al levantar sus declaraciones.

Fuentes propuso para quienes sean encontrados culpables de este delito “castración a bisturí, en frío, un puñado de sal y hasta luego”, y luego se preguntó: “¿Se merece una persona de esas algo distinto?”.

El ahora intendente dijo que le ofrecieron participar de una lista para ingresar al Parlamento y que rechazó esa invitación. Sin embargo, señaló: “Yo en el Parlamento hubiera dicho esto. La señorita va a decir que es una barbaridad (en referencia a la conductora del programa) lo que yo digo, y si trasciende no me interesa”, reiteró.

“Ahora le pregunto una cosa: a un tipo como lo que hizo en Rocha, que violó las hijas adelante de los padres, el otro que viola una niña, dígame, ¿qué placer puede sentir un ser humano con una niña de cuatro años, cinco años, que hemos visto casos?”.

Para estos casos, dijo que habría que utilizar “esos bisturís de cirujano que lo toca y corta un pelo en el aire”, para “castrar” al violador. “Dicen ‘no, dale una inyección’. No, cástrelo, un poco de sal y para la comisaría, darle un antibiótico y salvate si podés, porque si el cordero que es un animal, ese hombre es una bestia humana”.

Fuentes es recordado en Florida por su gran arraigo en Cerro Chato, feudo que maneja a la perfección, con un histórico trasladado de credenciales de departamento a departamento según los acuerdos electorales de turno.

La última reaparición de Fuentes en Florida fue previo a las elecciones de 2014, cuando ya con sus votos en Treinta y Tres, en la Confitería del Centro encabezó conferencia de prensa en apoyo a Guillermo Montaño, cuestionando en aquel entonces a la administración liderado por Carlos Enciso por su escasa presencia en sus pagos.