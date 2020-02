EDITORIAL: Mujica, los doctores y la necesidad de un debate serio alejado de lo ideológico

by in Departamentales, Editorial, Sociales | Comentarios desactivados in Culturales

Todos los sindiactos y organizaciones más alguna carta o expresión personal de los médicos en Uruguay, salvo quizás el dr Alvaro Villar que estaba con él allí, respondieron a José Mujica por sus dichos contra algunos profesionales de la medicina.

Dijo Pepe Mujica: “Necesitamos médicos que no se dediquen a juntar plata y comprar estancias, sino médicos que se preocupen por la gente”

Obtuvo mucho rechazo y muchas críticas, no se dabe a ciencia cierta si por ser un hombre muy popular y mediático y con sus dichos magnificar y masificar un tema complejo en los grandes medios o si los referentes de la salud que salieron a reprobarlo lo hacen convencido de que esto en verdad no es así.

Lo primero se entiende porque Mujica puede incidir en un malestar ciudadano y crear contra todos los médicos una conducta social agresiva que agrave la siutación que hoy viven los profesionales donde se han detectado casos con denuncias sobre violencia.

Pero lo segundo?

Hay médicos que no se preocupan por la gente y están solo para el dinero?

15 de octubre de 2019 programa Rompecabezas – dr Alejandro Glaussius Traverso, médico especializado en oncología:

“Cuando la gente dice que no creen en los políticos, hay que separar la paja del trigo… y hay de todo, también hay médicos trigos y médicos pajas…yo tengo colegas que si le dicen – “no te pagamos el sueldo venís a trabajar igual?”, y claro que van, si con lo que cobran de cometa del laboratorio con lo que recetan viven más que ricos”

4 de febrero de 2020 programa Exitorama – dr Alvaro Vega Llanes, medico especializado en cirugía:

“Mujica cae en la generalización, pero en parte tiene razón, estoy harto de ver médicos que no quieren ver a los pacientes”



Más allá de que si es verdad lo que expresan ambos médicos deberían denunciarlo sino serían cómplices por omisión, es decir, por abstenerse de una actuación que constituye un deber legal,​ cumpliéndose los requisitos legales, la omisión puede constituir un delito, cuasidelito o una falta.

En la mañana de hoy miércoles 5 de febrero y tratando el tema en el programa Rompecabezas recibimos un mensaje firmado de quien lleva más de 17 años involucrado en la salud y realizaba esta pregunta:

“Porque los médicos especialistas no se presentan a concurso? pero si agarran viaje para atender a demanda bajo la forma de compra directa atendiendo en una sola consulta hasta 30 usuarios, eso es dar un servicio digno?” y agregó que éste es solo un ejemplo, que tiene muchisimo más.

Entonces la pregunta es: Mujica tiene razón y peca de ser directo y no evaluar que sus palabras pueden traer problemas a todos y todas los y las integrantes de la salud?

O Mujica no tiene razón?

Y las denuncias de Glassius y Vega? Como no son Mujica ni se mediatizan tanto no importan a pesar que tengan razón?

Que hacemos?

Porque ante denuncias tan graves del especialista en oncología en Florida nadie ha hecho ni dicho nada, ni médicos ni sindicatos?

No hay necesidad pública de dar de verdad un debate en serio con respecto al tema?

Fabricio Alvarez.