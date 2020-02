Guillermo Ruibal y la actualidad del boxeo en Florida

by in Departamentales, Deportes, Sociales | Comentarios desactivados in Culturales

... SHARES

Tras conocerse que el club San Lorenzo asumirá la responsabilidad de llevar adelante en Florida el programa “Nockaut a las drogas”, invitamos a charlar sobre el tema al reconocido profesor de boxeo Guillermo Ruibal Salomone, director del gimnasio de box en Florida más antiguo “Refugio de Campeones”.

Nos encontramos para nuestra sorpresa que Guillermo Ruibal siendo el hombre que condujo de forma honoraria el programa “Nockaut a las drogas” en Florida en esta oportunidad ni siquiera tiveron la deferencia desde Montevideo de llamaralo telefónicamente.

Nuestra entrevista enfocada hacia el boxeo también derivó en cuestionamientos varios a lo sucedido con dineros, intrumentos y más en el programa desarrollado en primera instancia en nuestra ciudad.

La clara alusión de por si determina que tampoco esto parece escapar a los intereses poíticos peronsales y partidarios en nuestra ciudad.

A Guillermo por un lado se lo ve fuerte y feliz con la determinación de desarrollar el boxeo en Florida y por otro lado se lo ve cansado y no valorado por quienes deberían contenerlo y apoyarlo para un mayor desarrollo de este deporte en el deparatamento.

Esta es una entrevista diferente, deportiva, política, social, humana, llena también de positivismo que lo descubrimos horas despuñes de finalizada.

Ya culminado el programa el conductor recibió llamados y mensajes saludando al profesor Ruibal pero también se apersonó un joven guardia de seguridad que expresó: “que linda nota realizada a Guillermo, es una bestia, a mi me sacó de lugares oscuros que estaba viviendo haciendo las cosas mal, hoy gracias a él y al boxeo soy un hombre nuevo”.

Parece que hay cosas que deberiamos valorar más.

Esta es la entrevista realizada al experimentado hombre de box en Florida, profesor Guillermo Ruibal, que se lo ve molesto y feliz al mismo tiempo, en una rara mezcla de pasión y madurez, acompañado de una fuerte determinación de continuar con el loco sueño de vivir de lo que ama, por él y por quienes necesiten manos para nockear lo que no corresponde:[MORE...]